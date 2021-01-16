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就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

愛好園藝是「大事」

張泰然

近期世界日報多有相關園藝的報導，筆者篇篇必讀，將「家園版」視為「我的家園」，將「園藝活動」當作生活中的「大事」來經營。這種觀念也是在讀報學習中逐步形成的。

譬如，報載有位心理科醫生，工作中受到病患負面情緒感染，身心健康受到傷害，他說是愛好園藝「救了他」；有位工程師由於工作壓力大，身體出了狀況，他毅然辭職搞園藝，到郊區買地種菜栽果樹，身心健康大為改善，慶幸自己這一步走對了。可見「愛好園藝」是生活中的大事。

中國舊時庭院中必有後花園，它是主人休閒散心的好去處，清靜、優雅、安適、私密、鳥語花香、生機勃勃，稱之為一方隱藏的樂土也不為過。精神可以在此得到放鬆，思想可以在此得到梳理，感情可以在此得到宣洩，可以說，家有一處後花園，主人便接近於詩情畫意而棲居。美國家家住宅都是有前後院的別墅獨立屋，更有條件營造後院的「心靈花園」。

筆者退休後來美國，經營「後花園」已有二十多年，十幾棵桑葚、枇杷、大棗、釋迦、無花果等果樹都已開花結果。在南加州，一年四季都有水果採摘食用和送人；蔬菜更是四季上餐桌，幾棵上架的眉豆常年結豆莢。還將馬齒莧、蒲公英、薺菜等野菜變園菜，它們地位變了，生長更茂盛，比原有的園菜營養更豐富，而且「食藥兩相宜」。

我不說園藝「救了我」，可園藝豐富了我多彩的生活。常年忙在後院花園裡，樂而忘憂新天地，還以蔬菜水果交友，贏得了助人之樂。

試圖在單調乏味的生活之外找樂趣的人，不管是在職還是退休，都應該及早為自己開闢營造一座美麗的心靈後花園。在那裡，你可以呼吐胸中積存的濁氣和俗氣，吸入文化高雅和各種嘻戲中的養分，從而造就馨香亮澤的內心精神。

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