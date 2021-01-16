無事不登三寶殿，兒子突然打電話給他媽媽求助，說他們的保母告病假，要求我倆做替工，主要是幫助看管兩個孫子上網課，我們當然義不容辭，一口答應。

一直以來，我有興趣想了解洛城在疫情 下，如何提供網課，尤其有興趣想知道幼兒班的處理，今次機會來了。

我們一清早趕到兒子家，兩孫子的網課正要開始，大孫子讀三年級，比較成熟有定性，對視像上課已有相當的經驗；看他操作電腦，敏捷熟練，頭帶耳筒，做得中規中矩，似乎不大需要大人從旁督導。倒是那個天真好動的四歲小孫子，他似懂非懂的坐在書桌前，對著iPad上課，顯得很不習慣，要他安靜坐著，難度頗高，相信過去保母在這方面一定花了不少功夫。

我拉一張椅坐在他身邊，開始體驗他的網課。說實話，我這爺爺雖不是電腦盲，但對如何使用iPad上課還個門外漢。開啟iPad後，面對屏幕上顯出已設定的視像會議（Zoom）版面有點遲疑；此時這小精靈見爺爺笨手笨腳，忍不住趨前，用小手指在版面的「參與」（sign in） 一按，跟著輸入密碼便進入網課，然後面對屏幕正經地坐下。登時讓我看得目瞪口呆，估不到一個調皮的小靈精，居然對iPad的操作如斯嫻熟，簡直不似一個四歲小孩，讓我跌破眼鏡。

屏幕中央顯示一本童話書，下方有一系列的小圖，除一位充滿笑容的女教師外，有五個參與上課的男女小童的上半身頭像，包括小孫子在內，他們在鏡頭前都不停的左右搖動不定，精神很不集中。

此時，女老師和一名助教用和藹的笑容和簡易的童語作開場白，並引導小孩們齊唱輕快的兒歌，培養上課的氣氛，有如在真實的課堂內一樣。在屏幕上只見有幾個小孩開始隨唱，有一個跟小孫子一樣，呆呆的睜著，卻毫無回應，似乎還未入課，急得爺爺在旁邊不斷地催促。小孫子仍無動於衷，還在吃媽媽準備給他的早餐和喝壺中的牛奶 ，簡直心不在焉，還有好幾次忍耐不住想跑開，都被我制止了，情況不易控制。

此時有經驗的教師點名叫小圖中的一小女孩，要她選在屏幕顯示的幾支不同舞蹈，吸引各其他小童注意，然後播放出小女孩的選擇；這支舞是小狗、小熊，配以輕快的音樂。小孫子看到後突然離開椅子，走到椅背後，對著屏幕跟著開始跟小熊、小狗的動作起舞，其他小朋友也互動起來，動作自然而又開心。音樂甫停，老師點名小孫子，問他喜歡小熊或小狗的舞姿，小孫子回答了，獲得老師即場稱讃，小孫子高興得不得了，爺爺也不停拍手。可見他已開始完全投入，領悟到自己正在上課。

整個幼童和其他學童的網課，處處可見當局已費盡心思，不計成本；除每位學童開課前各派一部筆記型小電腦（中童）和一個iPad（幼童）外，每周還要分別回校領取課程和作業材料，事事周到。然而，在實行時如沒有家長陪伴和鼓勵，效果會成疑問，尤其是小學和幼兒班。唯望疫情快過去，盡快恢復正常的堂課。