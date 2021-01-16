共享度假康斗（time share vacation condo）是一九六○年代由法國和瑞士由一個地產開發商發展出來的。他在風景區蓋了許多「康斗」（公寓），但因為價錢太高，賣的不順利。銀行等著他還建築費讓他有燃眉之急，他想到，不如把康斗分時段賣，以每次兩個禮拜的使用權出售。這樣一個康斗可以賣二十六次，賣價變得平民化。此舉一出，大受歡迎。

不久，度假康斗的觀念傳到美國 。許多美國人每年都出去度假，與其花錢去住旅館 ，不如住在自己擁有的康斗裡，何況康斗從廚房到臥室一應俱全，離開以後也會由管理公司來打掃。花幾萬美元就可以擁有度假康斗每年一、兩個禮拜的使用權，這種方式在美國的一九七○和八○年代很受歡迎。

這種公司招攬生意的方法是寄郵件，邀請客人免費去度假康斗住一晚，客人只要參加兩小時的促銷會談。可想而知，在促銷座談會上，一定有銷售人員緊迫盯人努力促銷，很少人可以全身而退。

我們一九八四年搬到加州時就經常收到這種宣傳邀請函，去近的棕櫚泉 、大熊湖，或是去遠一點的拉斯維加斯。我告訴親愛的，咱們就去讓他們招待，反正下定決心絕對不買就行了。親愛的告訴我，不要貪便宜，天下沒有白吃的午餐，想去哪裡玩就自己花錢住旅館，幹嘛去沾鍋？

我的老美同事三十多年前和先生就是去參加了一個棕櫚泉的促銷周末，花了兩、三萬元買了一個度假康斗。剛開始每年冬天孩子們放寒假，他們就全家去康斗住兩個禮拜，後來孩子們大了，有自己的朋友，不願意「下放」到棕櫚泉那麼久，就不跟他們一起去了。

許多人去棕櫚泉是因為那裡有很多不錯的高爾夫球場，但是她先生不打高爾夫球，他們住在度假康斗每天就是在步行區走走，或是到人工湖邊看鴨子。後來也覺得太無聊了，向管理公司申請與別地方的康斗調換。可是熱門的景點，在節慶假日根本換不到，不是節慶假日他們也不能出門，因此他們被綁在自己的康斗，愈去愈無聊，想出售卻無人問津。

現在交通發達，旅遊方便，網上訂住宿優惠多，根本用不著年復一年的釘在原地。他們還得繼續每年付管理費，真是不划算。難怪現在美國有好多律師在電視上做廣告，幫人向度假康斗公司打官司，以求退場，不過，官司打贏了還要付一筆律師費。同事和先生想到這個度假康斗就一肚子氣。在疫情以前，大兒子也收到這促銷邀請信，我告訴他們千萬不要上鉤。

大兒子在企業界服務多年，他說他自己就是行銷高手，絕不會上當，於是他們就去接受促銷招待。兒子回來告訴我，媳婦心軟，差點就要動心買康斗了，幸虧兒子把持得住，終於沒有破財。看様子，這個度假康斗的賣點還會持續下去的。