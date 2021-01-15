二○一三年我去了一趟台灣 ，同行的有兩家來自香港 的遊客。我們一同去了阿里山、日月潭、鹿港等地。旅行到了最後，導遊領我們去品茶。聽著茶農的介紹，那兩家香港遊客儘管已經拉著好幾大包行李，還是買了一堆茶葉。我當時對台灣茶沒有概念，又覺得烏龍茶家裡多的是，所以一包都沒買。

之後有一次，我的台灣朋友送了我一罐台灣高山茶。我試泡了一杯，那一喝，我立馬被征服。那杯高山茶，香味醇厚，幾泡之後依舊唇齒留香，甘潤的回味經久不息。

今年兒子去台灣，我特別叮囑他幫我買幾包茶葉回來。兒子不太懂茶葉，只告訴店主他媽媽是福建人。老闆娘一聽，便親自挑了幾盒給我兒子，還自信滿滿地說：「福建人肯定愛喝這幾種。」

果不其然，我開泡一包棗紅色包裝的高山茶，那個力道，不負我的期待，味道之好甚至超過之前朋友送的那種。

我喝過的台灣高山茶，不僅有著我熟悉的烏龍茶的家鄉風味，她的內蘊似乎更加厚實，喝起來不僅味道好，香味持久，而且具有一種很自然的親和力。

今天又拿出那包高山茶來，正要打開，一個不小心茶包歪了一下，茶葉撒了一地。一陣煩躁後，我突然想：小鳥不就是這樣在地上啄食的嗎？有什麼了不起的？於是我蹲下來，耐心地、細細地把撒地上的茶像寶貝似的一粒一粒撿了起來。

喝茶本來就可以是一種修身養性。看來自己和這式高山茶十分有緣。她在給我家鄉味道的同時，也給了我一份淡定。