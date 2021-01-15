喜歡旅遊的人都知道一個詞——「驢友」，其實指的並不是真的與驢是朋友，而是取「旅友」諧音的一種調侃。沒料到夏天回大陸探親，應好友之邀去壩上避暑，卻真的與驢做了回朋友，確確實實的是一個驢友。

近來氣候變暖，北京 的夏天暑熱難耐，應朋友之邀到位於壩上的小龍泉村避了七天暑。這裡涼爽如秋，白天穿長袖，夜晚蓋棉被，比城裡整整晚一個季節。不僅如此，景色也非常優美，有碧草如茵、野花搖曳、廣袤無垠的高原草甸，還有掛毯般五顔六色、層層疊疊的壯美梯田。既涼爽了身軀，怡悅了心神，又飽覽了美景，真是一舉數得，不虛此行。

一天下午，與三五好友去一座小山遊玩，大家說說笑笑來到山前，有一頭未成年的小驢兒在悠閒地吃草。大家並未在意，繼續向山上走去。

山不高，谷不深，路也不陡，樹蔭濃密，綠草野花滿谷，如走在迤邐向上的綠色長廊裡，山風吹來，涼爽舒適，攀登又不吃力，一邊觀賞風景一邊說笑，悠哉遊哉。

來到一棵大樹下，坐在樹蔭下的山石上小憩，不意中發現那頭小毛驢跟了上來。毛驢肯定是有主的，如果走失主人一定很著急，決定把牠趕回去。

可是怪了，無論你怎樣吆喝、驅趕、恐嚇，甚至用樹枝轟攆，抛石頭嚇唬，小傢伙兒就是不往回走，左拐右繞，兜個圈兒又折返回來。驅趕不成，決定快走把牠甩掉。這招也不不靈，牠比人跑得還快，早跑到你前面去了。給牠來個將計就計，冷不防急速後撤，繞過山石轉另一個山頭。嘿嘿！神了！那小傢伙彷彿是驢中諸葛亮，有先見之明，已經在前面恭候了。

攆不回，丟不掉，甩不開，只好一起同行。這小傢伙也不客氣，儼然成為我們中的一員，有時在前有時在後，有時在左有時在右，有時乾脆插到我們當中，真正的是與驢為伍了。就這樣，一直登上山頂。

登上山頂發現，對面不是未開墾的原生荒坡，而是層層曡曡的梯田，從山腳一直到山頂，上層梯田與下層梯田之間有近兩米高的陡壁，附近沒有下山的道路。大家都是年富力強的中年人，一層一層跳下近兩米陡坡，雖然人仰馬翻沾了一身土，但土質鬆軟並沒有摔疼，倒是摔出了開心的大笑。

我們狼狽不堪地往下翻滾時，小驢兒正在埋頭吃山頂上的嫩草，抬起頭不見了我們，像與媽媽走丟的孩子，急得來回奔竄，搖頭擺尾朝天蹬，發出「喂哇！喂哇！」焦灼而帶著哭腔的叫聲。當看見山下的我們時，居然急不擇路地從近兩米高的陡坡連滾帶爬地往下跳，向我們奔來。

見此情此景，大家深深地感動了。驢子被我們罵為畜生，居然如此有「人性」重感情，太出乎我們的意料了。反觀自詡萬靈之長的我們，不是常常被利和慾迷魅心竅，惑亂心智，變得無情、冷漠、冷酷、甚至凶殘，獸性大發嗎？

夕陽就要落山了，大家簇擁著小毛驢兒說笑著向山下走去，走到山口，遇到前來尋找的小驢兒的主人，他是位樸實的農民，我們把與小驢兒相處的趣事向他說了一遍，主人憨笑著說：「是的，牠是頭小驢兒，還是個孩子，戀人兒。」

好個孩子、戀人兒！一語說透了人與動物的關係，人和動物在許多方面是相通的。像善待朋友那樣，善待動物吧。