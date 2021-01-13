戶外大雪紛飛，白皚皚一片，今早的晨走是泡湯了，我對著窗外嘆氣。先生說：「我們練一套太極拳吧！」「不是前天才練過嗎？」「多練一次無妨吧！在家悶著不動也難過。」「好吧！」我同意先生的說法。兩人走到寬敞的客廳，面朝南方站立，先做鬆弛肌肉和伸展筋骨的暖身操，然後擰開錄音機，播放太極拳配樂。靜下心來，挺直腰身、兩足分開與肩同寬、曲膝、沉身、起勢。四十五分鐘以後，先生和我都微微出汗，全身舒暢，我的鬱悶情緒得以緩解。

屈指數來，我們練太極拳已有二十六年了。仍然記得那年四月裡，我們返台拜賀母親八十壽誕，期間每日清晨到公園裡散步，見到許多民眾在練習太極拳。有次，一位師傅向我們走來，他用毛巾擦著臉上的汗珠，熱心地與我們講解太極拳對於養身保健的功能。回美以後，在一次與朋友聚餐會裡提及練習太極拳的益處，引起熱烈的反應。大家坐言起行，決定先在我們家的地下室成立太極拳學習小組，邀請在座的一位經驗豐富的朋友指導大家。

每個星期日的早晨九點，先生們都準時到達，在地下室心無旁騖的認真學習。先從分解動作開始，繼而連貫習之，循序漸進，再重複數遍，如此持續約一個小時才算結束。我常常坐在樓梯的階梯上欣賞。漸漸地，我對太極拳的優美動作有了學習的興趣，例如「玉女 穿梭」、「攬雀尾」、「倒攆猴」和「雲手」等等的落足、旋腰、轉身、舉手間均穩重帶勁，卻又柔和圓潤。於是，我鼓勵女眷們一同加入學習，她們正好也有這個意願，從此夫妻雙雙同心練習太極拳。

不記得是哪位女士發起「太極粥會」。各家來時帶些佐粥小菜，主人家只需煮一大鍋稀飯。每次大家練完太極拳，個個都面色紅潤，額頭冒著汗珠，大家圍桌而坐，不拘小節地唏哩呼嚕喝稀飯，大喊過癮。這「太極粥會」持續好長一段日子。後來不斷有新朋友加入，在地下室容納不下以後，我們就轉移陣地，到附近的百貨大廈內的廣場練習；時常有晨走人士靜靜地加入陣容，結束以後就到餐飲區聚餐。如此持續了十多年。

師傅領進門，修行靠個人。我家先生非常用功，幾乎每日都要練一遍太極拳。他還閱讀許多有關太極拳方面的書籍，買回錄影帶自修，若有太極拳名師的講座或短期的研習班，他都會報名參加。因此他的太極拳越發練的柔順舒暢，而我這陪讀夫人亦受益良多。

先生退休以後，閒暇的時間多了，除了周日的練習之外，每周一次在居住小鎮的老人中心義務教太極拳，他風雨無阻，認真教學，一晃就是十四個年頭。在我們搬離該鎮時，他還獲得「馬丁路德」的義務服務獎狀。

如今，居住在這老人社區已有十個年頭。先生在社區活動中心開設太極拳班，完全義務教學。由於人數眾多，我就從旁協助先生教學。學員們的身體狀況各異，有一半的學員是持杖、或推輔助車，或是應醫生建議來練習太極拳的。「坐著練習？行嗎？」回家以後我自問，然後上網搜尋一番，這才發現有許多坐著練習太極拳的教學。原來練習太極拳是可以不主故常、因地制宜的。

回想這些年來，我們對太極拳的熱情絲毫未減。即使是外出旅遊亦不忘練習：在迎風的山頂上、在北京釣魚台 的美麗花園裡、在熟悉的台北公園裡、在清晨的遊輪甲板上等等，皆有我們的拳影。如今，我們困居在家已達十個月之久，而且前景未見明朗﹔但是練習太極拳並未受到任何影響。持續地，我們兩老白首共練這永遠的太極拳。