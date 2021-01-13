都說兒行千里母擔憂，我想，但凡當媽的人都會有這種深刻的感受。孩子都快三十了，我這母親仍然擔憂，一天沒有消息，晚上就會連覺都睡不踏實。

往年孩兒一有休假的機會，都至少會往家跑個三兩趟，把我哄得高高興興的。可是自從去年聖誕節至今，還沒見過孩子的面，加上疫情 蔓延，平添了許多恐慌感。為了安慰我，孩子喜歡一日三餐開飯前，都會把今天吃什麼拍些照片發到家庭微信 群裡來，一來讓我兩老欣賞其不斷進步的廚藝，二來以此向我們報平安。

但大家都實在太忙，孩子爸建議，咱們三人乾脆每天晚上躺下睡覺前，在微信上說聲晚安，通報一下平安就好。於是，我們家的微信群裡從三月份開始，每晚都用一串「晚安！」來結束美好的一天。

後來大家都懶得打中文了，改成英文「GOOD NIGHT！」而孩子在學習中文，就提議改回用中文聯絡。我提議，那就用中文拼音好啦， 於是，每晚大家又用「WAN AN！」道平安。這樣才沒玩多久，總喜歡搞笑的爸爸覺得生活太平淡了，想搞些「創舉」，又建議把「WAN AN」縮寫成W.A.，最後大家不約而同連那兩個省略號小點點都去掉。

我們每天的「晚安」就變成現在的「WA ！」了。而孩子比爸爸更調皮，經常會把WA變成中文「哇！」

蔓延了整整一年的疫情，讓世界每個角落都出現了許多故事，有悲慘的，有動人的，有英勇的。疫情在中國發生的時候，海外華人橫掃居住國的口罩、防護衣等物品，款款情深的往國內郵寄。國內一隊隊醫療勇士不顧安危，義無反顧奔向前線，支援武漢的場景，令人動容。等國內疫情剛剛平息，世界到處疫情猖狂之時，國內的親朋好友，又把口罩一包包的往外寄來……。

在那麼多的故事裡，賺取我最多淚珠的是一位母親，我的好友霞。由於美國 疫情嚴重，好多小留學生們都高價買了機票，歷經崎嶇，逃離美國，回到安全度相對較高的國內去了。但疫情期間，美國的許多留學政策有了改變，有的學校，如果孩子回國的話，恐怕再也回不了學校，這樣畢業就成了問題。霞的孩子就屬於這一類。經過深思熟慮，霞毅然決定在疫情最猖狂的時候跑到美國來，在孩子學校附近租房，每天給孩子洗衣做飯，用心陪著孩子。

每天，我也用WA和霞道晚安，祈禱他們母子平安，也祈禱世界上，我認識的和不認識的所有眾生，健康平安，WA！