二○○三年我從金融公司轉到銀行任職，眾所周知，銀行有著大量的客戶私人訊息，絲毫不得差錯，所以從早上進辦公室打開電腦開始，就要輸入自己的帳號名和密碼，之後層層關卡都要得到驗證才可以走下一步。

我的主職是拓展商業貸款 ，所以需要驗證的程序更多，查客戶的信用、申請地產估價、準備貸款文件等，甚至連請假、報銷費用、員工考核這些行政工作，也都有各自的內控網站。記得向新職報到後，這些機制排山倒海而來，一個個都要我去登錄開戶，還要學習使用，否則什麼事也辦不了。

K原本就是分行的貸款助理，二十多歲的小帥哥來自台灣 ，國英語流利待人和氣，我也顧不上「連這個都不會」的面子，電腦一開機就問。在我來之前，K其實已經遞出辭呈，要去一個更大的銀行升任房貸審核員，聽說薪水也多了三、四成。

就這樣一天好幾次「麻煩你一下」，K永遠是親切的幫忙解決問題，我才得以成功的轉業，工作也順利展開。當時聽同事說，K有一對雙胞胎姊姊，一個在社安局工作，另一個也在我們銀行的總行服務。K離職後沒多久我應邀參加他的婚禮，見到了他的父母和家人，但之後工作忙失去了聯繫。

一轉眼二○一四年中，母親年近九十臥病在床，收到了社安局的面談通知，母親當時按規定享用家父一半的工作點數，幾百元的社安退休金 還可以，但是那個健保卡可重要了，解決了一切看病、打針、吃藥的昂貴開銷，事實上母親以前也面談過，應該是社安局稽核的固定程序，但這次根本下不了床啊。

那天我忐忑不安地赴約，面談我的是一位亞裔女社工，我解釋了母親無法來的原因，也提供醫生開的證明，言談中，我提及以往母親都是由我的姊妹照顧，現在我從銀行退休了，所以這次我來代表。

這位社工聽完立馬用標準國語問說：「你是不是在某某銀行工作過？」我說：「妳怎麼知道？」她說：「我看你姓馬，似乎很眼熟，而且我也在那銀行服務過！」

原來她就是K在同銀行工作的雙胞胎姊姊之一，後來也轉到社安局，也就是說一對姊妹花都當了公職。我向她解說了當年的故事，並請她代向弟弟轉答我的謝意，十多年來我一直感恩在心。

後來問K的近況，她說因為弟弟在電腦方面的專長，已經又跳槽到更大的銀行，而且轉到資訊部門工作，不再承擔業績的壓力了。我辦妥了母親的面談，大鬆一口氣，也感嘆世間的緣分和巧遇，一舒十多年來心中對K的感謝，我一生中曾經受到別人的幫助，也都歷歷在目永生難忘啊！