飛機在雲層中下降，下面就是杜拜機場。機窗外璀璨的燈火，像輝煌無邊的聚寶盆。我看見哈里發塔在燈海中鶴立雞群，有一股直衝雲霄的氣勢。我跟身邊的女子聊天，感嘆哈里發塔是世界最高樓，最好到此一遊。她搖頭說，沒必要，一百多美元的門票太貴了。她曾經上過塔頂，想在一百二十五層的天使之翅（Global Angel Wings）留影，但是遊人擠來擁去，好心情也擠丟了。

她名叫愛拉，在加州當老師，去杜拜看她未婚夫，未婚夫是外派工程師。愛拉問起我在杜拜的行程，我說我在杜拜只待兩天，然後上郵輪 ，目的港是新加坡。愛拉驚道，天下還有這麽巧的事，「我們要上同一艘郵輪！」

一半沙漠，一半大海的杜拜，一棟棟建築光怪陸離，看得人眼花撩亂，像進入了遊戲世界，我一直在按相機快門。那些建築保留了阿拉伯的傳統風格，高貴華美，但也跳動著現代時尚的元素。一路讚嘆中，我所坐的酒店班車停在了杜拜購物中心（The Dubai Mall）。司機告訴眾人，在購物中心可以買票上哈里發塔。

車內的遊客都下車了，司機問我為什麼不下車？我說只想坐車看風景。司機來自印度，說流利的英文，他在杜拜打工三年，收入都寄回家中。我問他，時間久了能拿到綠卡 嗎？他搖頭微笑說，從沒夢想過綠卡，就算在阿聯酋出生，若父母是外國人，也跟綠卡無緣。我懂，外國人都是打工者，當地人都是享福者，當地人從娘胎出來，一路榮華富貴，盡享奢華和優雅。

我問他，若外國人跟本國人結婚，能改變身分嗎？他回答，本地男可以娶四個老婆，外國女要嫁就嫁吧。但是本地的女孩都是公主，特別尊貴，就算她們想嫁外國男，也會遭到家族反對。我告訴司機，我在美國 讀書時，曾聽說過一個沙烏地阿拉伯的女孩嫁給美國同學，家人反對沒用，她乾脆留在了美國，雖然失去奢華生活，但擁有了瀟灑人生。

我們正聊著，眼前一晃而過一尊菩薩。我震住了，阿聯酋是穆斯林國家，莫非還有佛堂廟宇？司機告訴我，杜拜很自由，尊重各種信仰，在杜拜有十幾家教堂，佛堂也有好幾家。司機還說，在通往阿布扎比的高速路上豎立了一尊巨大的菩薩雕像。菩薩在太陽下金光四射，很遠就能看見。

我沒有時間去瞻仰高速路上的金色菩薩，但我想看看就在眼前的佛堂。司機告訴我，他可以為我停車，但是我必須到指定的車站，才能坐到回酒店的班車。下車前他還囑咐我，在宗教場所不要亂拍照，本地人嘴上不說，但內心厭煩。

佛堂外面有個小花園，園子草木繁茂，鳥語花香，我居然還發現了海葡萄（Seagrape）！海葡萄長在潮濕暖熱的佛羅里達海邊。杜拜是在沙漠中建起來的城市，在水比油貴的地方，海葡萄需要多少水的日澆夜灌！

我還看見兩個阿拉拍帥哥， 一襲白袍，仙氣飄飄，他們扛著攝像機，似乎要對佛堂主持進行採訪。在採訪之前，他們雙手合十，對菩薩石像低頭一拜，隔著那麽遠的距離，我也能感受他們眼裡心裡的虔誠和謙卑。

那鏡頭在我眼裡揮之不去。不同的宗教，不同的文明，彼此尊重和理解，感恩和珍惜，世界才能和諧美滿。兩天後，我和愛拉在郵輪上重逢，我對她談及了杜拜的最深印象：那一低頭的敬拜。杜拜科技發達，城市繁華，吸引了全世界的投資者和打工者。在靈活的政策和雄厚的資金後面還有文化的包容、信仰的自由，這裡面的慈悲和智慧，感心動魂。