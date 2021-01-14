父親的話，多不是用說的，是用寫的。父親給我的信、郵簡，收在「父字」。當面，他沉默寡言，或盡在不言中，我也如此以對。靜，是他和我溝通的氣氛。

父親愛寫書法 、小說、散文、古典詩、現代詩，樣樣來，還有給子女的慰勉家書、給大陸的鄉愁家書。但不汲於出書，不寫日記、不喜多言；對妻子開口發言總是扼要簡潔，但母親常聼過後，怨他有話不說，好似他方才說的都不是話，這讓父親有時索性不說了。對我們三小非說不可時，也像是三言兩語便詞窮了。

父親寫得一手好字，特別是用鋼筆時。 母親卻有寫字怯，特別是不得不簽名時，像是出席學生家長會的場合，一筆一畫、小心翼翼，竟似寫書法。她從未書信我們三小，卻可嘮叨，且常有歇後語、家鄉土話脫口而出，一席家常話，就這麼家常便飯似地被她畫龍點睛。

在我心上，父親有個最著名的背影，那是當他面向夜窗，坐硬椅，抵著一張方寸書桌，枱燈照紙面，與家人暫別，菸、筆繞指柔，凝神寫東西或改卷子的背影。被小房間的門框裱起來的一幅靜物。

文筆好的父親，碰巧任職於報館，卻非子女期望與人們推測的大記者或大編輯，而是咸認沒創意的行政，自小主管熬到大主管，管報館家務事，不涉見報的一字一句，那是總編大人的轄區。

這麼一個非文人的差事，似乎更激發他文人的本事，勤讀勤寫。幾回帶青澀的我去上班，讓小小的我結了報人的緣，一牽就長長久久。多年後留學紐約 前，受父親編輯同事引薦給民生報，特約撰述海外影劇稿，畢業後再受報人恩惠，闢我專欄《留學見聞》，父親不下一次地「轉述」何人又是何人誇讚我的文筆，但我竊思，他不言於表的欣慰之情，是對兒子不多見的公開表揚。

又是若干年後，父親成鰥夫，我已半百，找不到話說的父子作息兩様，我開始留字條在桌上，等睡醒步出臥房的他看，幾次回家後見字條留原位，總想他是靜靜看過的。

數年後，我失去了他，著手整理他的遺稿決心為他出書時，發現一頁殘缺的日曆上有他的新詩，他竟把撕下的日曆當稿紙，字跡潦草，是顫抖的手記，又一頁殘缺的日曆上，有我的英文名字，筆畫結結巴巴的，這些都告訴我，父親有著寫字的困難。而我自作聰明留字條等他看，卻不想找時間陪他說說話的那一年，他已停筆多年，也沒了眼力，那些字條留在原位，原因可能不是他靜靜看過，而是看都沒看，因為已對文字無感了。

但直到為他編校書稿，我才恍然大悟，並在後來想起另一件事，那是我們三小常被父親帶去擠戲院看電影 ，家裡也總有影劇刊物，但喪偶前他明顯對電影的淡漠，是否也是對一份長年衷情無感了呢？

寫這篇，是想為一部同名電影劇本暖身，寫個本事，但寫著寫著，不自禁地寫下真實的父親。想像中的角色父親，雖不太一樣，同樣寫一遍又一遍的「父字」。不管銀幕上的，或是真實生活中老爸的「父字」，都令我感到父愛的巨大，卑微了我的自大。但父逝後，我才懂。