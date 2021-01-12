每年夏季從四月初開始一直到九月底，是我們華盛頓州最好的季節。氣候涼爽，白晝綿長，大西雅圖 地區及周邊城市的農夫市場（Farmer's market）就陸續開張了。一周七天，每天不同城區都有農市輪番登場。

農市一上場那真是豐富多彩又熱鬧非凡。農市大都是在城區的中心地段，或大停車場。排列有序的白頂帳篷，在陽光照耀下吸引著從各地趕來的人群。攤位上出售的貨品色彩繽紛，滿目皆春。有各家農場自產的當季果蔬及當令的各色鮮花。菜蔬有彩色的甜椒，紅的黃的番茄，白的綠的菜花，黃的紅的白的洋蔥等。水果有各種甜瓜，草莓、藍莓、黑莓，櫻桃、李子、杏子等等。

除了農產品外，也有專售各種手工藝品的攤位。有手工製作的布藝，攤主創作的小飾件、耳環、彩珠項鏈及指環；有小作坊生產各種色彩艷麗的玻璃製品，還有業主自製的木質小家具、園藝擺件等等。

然而最誘人的攤位是百家餐點及現場烹製的各種美食。冒著熱氣的燒烤香腸，現做的熱狗和三明治；中式的熱蒸包子、餃子、蓋澆飯；墨西哥玉米捲餅、剛出爐的法式麵包、甜點。飄著濃郁咖啡 香味的拿鐵和卡布奇諾……，花色品種之多儼如一條國際美食走廊。

熱鬧的要算是熱炒爆米花攤位。老闆揮著大鏟在熱鍋裡翻炒玉米，散發出陣陣香氣，吸引著大人小孩前來品嘗。

大的農市還有專供表演的區域，請來的小樂隊有輪番演唱的，也有個人自拉自彈的。現場的表演輕鬆愉快，更有隨著樂曲隨興而翩翩起舞的。逛農市的人群有老年夫婦手牽手慢步細看的，有大媽們手提大袋小包，有年輕夫婦帶著孩子推著座車，有牽著狗的，更有女孩對著手工飾件仔細挑選的。總之各路人馬都各得其所，各取其樂。

農市展現的就是一幅現代版的美式「清明上河圖」。我和老伴是農市的常客，每周至少光顧農市兩次。新鮮果蔬是我們的首選，有時也會趕早去那裡用餐，晨陽下坐在街沿，一杯咖啡一根熱狗，看人來人往，聽樂聲朗朗，享受平民的生活樂趣。

可今年的農市大不一樣了。新冠病毒自二月初首襲西雅圖以來，州長隨即宣布進入緊急狀態。下令關閉各公共埸所，一時間萬馬齊喑。到了四月份，疫情 逐漸進入了受控狀態，農夫市埸也終於登場，但是情況完全不同了。各農市都只允許有一處進口，有專人檢視口罩及控制人數。攤位的數量大大縮水，為保持距離，攤位的間隔拉開了，人們行進的是單行道，攤位只有農產品銷售，手工藝品及雜項一併取消了。農產品不准顧客觸摸，除了咖啡尚有供應外，現做國際美食消失了，更令人傷感的是，現場音樂會也取消。

農市像生了埸大病，逛市的人稀稀拉拉，與往日的熙熙攘攘形成強烈的反差。這次殃及世界的新冠病毒，每一個角落都沒能幸免。疫情之下，西雅圖地區農夫市場的萎縮和蕭條僅僅是一個側面，反映了這埸災難所造成的傷害。期盼疫苗早日問世，好讓農市再現住日輝煌。