幾年前的一個暑假，女兒參加在懷俄明州 為期四周的藝術家自修會，在那裡認識了從維吉尼亞州來的日裔美籍藝術學院教授Yuriko，雖然她們的年齡相差近二十歲，卻非常投緣，在一個月的朝夕相處後成了好朋友。

自修會結束後，她們繼續保持聯繫，女兒在首都華盛頓的大學任教，她的居處與Yuriko的住家相距不遠，在一次應邀到她家相聚的晚餐席間，女兒注意到餐廳牆上有一個掛鐘，裡面有貝泰公司（Bechtel）的標誌，她忍不住好奇的問，這鐘與貝泰公司有關聯嗎？Yuriko說，「這是我父親的遺物，他生前在舊金山 的貝泰公司當工程師，服務數十年後退休 ，這是公司贈送給他的退休禮物，父親過世後，我將它留下來當作紀念。」

太巧了！女兒說，他父親也曾在舊金山貝泰公司擔任工程師多年，隨即問起Yuriko父親的名字及服務年分。當女兒問到她父親的名字是Fujita時，幾乎從椅子上跳了起來，原來她們兩人的父親不但曾經同時期在貝泰公司工作，還是同一組的工程師，「他們倆隔間的辦公室是相鄰的，我小時候還去過妳父親的辦公室！」Yuriko張大了眼睛，久久說不出話來，連連稱奇地說這一切太不可思議了！

Yuriko的父親在二戰後從日本來到美國，一直在舊金山貝泰公司服務至退休；女兒的父親在一九七○年進入貝泰公司，與較他年長許多的Fujita在同一部門工作，兩人很談得來，逐漸從同事成為忘年之交。

如今相隔三十多年後，在偶然的機遇下，兩位女兒發現她們的父親早年居然曾經是同一組的同事，貝泰公司遍布全球，當年高高聳立在舊金山市中心的總部員工無數，如此機率的巧合實屬不易。

在那天的聚會之後，女兒即時告知我們她在東岸巧遇的細節，驚喜之餘，我們很快的便與Yuriko聯絡上，談及這幾十年來兩家人的經歷及變遷，我們都有恍如隔世般的不真實感。

Yuriko猶記得當年在舊金山期間，曾偕同父母與我們餐聚，我們也參加了她的婚禮，但她萬萬沒想到，她年輕時見到那時剛學會走路的小女孩，竟然在四十年後與她在北邊的懷俄明州不期而遇，繼而在東海岸藉由一個壁鐘，牽引出這段緣起於西海岸的友情，在冥冥中得以再續前緣，這是多麼難得又美妙的三代情誼！