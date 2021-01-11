院子裡，左邊院牆懸垂了幾顆橙黃的西柚，湊近仔細看，柚臍已經微微陷入，柚皮也在果肉的推擠下顯得豐盈光澤，飽滿多汁，勾引著鄰居我下手採擷。

南加州 屬於地中海型氣候，許多人家的院子裡種了各種的果樹，經過多年，果樹往往長出到院牆外，淡青微黃的芭樂、紫紅的石榴、金黃的柑橘，還有不甘寂寞的青檸，滿樹的披掛熱鬧無比，招惹了蟲鳥和松鼠等動物來開派對。不過動物們可聰明著，牠們只挑甜蜜的果實，未成熟的或是酸澀的，自然不在派對清單裡。

一牆之隔的鄰居，緊鄰著的圍牆常年有西柚、檸檬和青檸翻牆過來向我招手。青檸這墨西哥 美食的重要配角實在不是我的菜，偏偏它熱情無法自恃，還要故意掉落到我院子裡，讓我非得撿拾，再丟進綠桶表明無情的決心。

檸檬就含蓄得多，從蜜蜂在清香的小花做媒後，挺著糙皮墨綠的愛果慢慢長大，逐漸淡去青澀一直長到橙黃，就算最後種子在果實内自己發芽了，也不輕易掉果四處留情。

西柚，或稱葡萄柚，就挨著檸檬樹旁生長，柚子比起檸檬要細皮嫩肉多了，同樣的柑橘家屬，未成熟的西柚也是又酸又苦，但只要耐心的等待，在瓜熟蒂落的時候還是會有甜蜜的成果。

前些年我搬來不久，在翻牆西柚日以繼夜的勾引下，不知情的過早採摘，柚肉確實飽滿多汁，但卻是酸苦的無法吞嚥，我以為是缺乏施肥照顧的結果，於是加了無數的蜂蜜做成柚子茶，勉強可以接受，但到底是蜂蜜掩蓋了西柚的酸，不是它可憐的本色。

去年，我不再理會上鉤，西柚在漫長的等待下，每一顆都漲成粉色的小紅臉，掛果枝條不堪重負低垂著，我不忍圍牆被牽連，採摘了柚子以減輕三方負荷，送給不怕酸的朋友，朋友回應竟是清甜好吃！難道我以前摘早了？原來鄰居的西柚需要更長等待才可以修成正果。我以前是躁急了，不明所以的誤會，還錯怪了西柚不成熟的酸澀。

萬物圓熟自有時序，耐心等待瓜熟蒂落才能修成正果。少不經事的歲月裡，有多少事我在不對的時間錯過，悔恨了，嘗盡酸澀，還錯怪了無辜的西柚們？懺悔啊！現在我明白了，我會滿懷愛心，耐心等待西柚小紅臉的時刻。