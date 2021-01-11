圖╱璽淳

過去看旅遊專刊，全球有五十個必去的城市，紐約 排第一。然而二○二○年新冠病毒爆發以來，紐約頻頻排上首位，尤其是去年十二月份，瘟疫大有捲土重來之勢，紐約是最危險的城市。我和所有紐約人一樣期待跨年，跨過這道檻，在新的希望裡走回平安正常的日子。當時代廣場年的鐘聲敲響，我們趕緊上床睡覺，準備第二天一早去迎接曙光。

六點鐘天色濛濛亮，天氣預報是晴天，海邊會有風，戴上帽子和手套，下樓發動汽車，街上空無一人，微寒的空氣吸入胸腔，清新舒爽。

街上幾乎沒有車，好像整個城市在酣睡，只有街燈不知疲倦地亮著。我們開車來到貝賽灣海邊，今天是退大潮的日子，海裡的沙洲都裸露出來，幾汪淺水好像惺忪的眼睛。天邊有彩色的光透出來，襯著濕地的黑，遠處樹林的模糊，朝霞是一縷柔嫩，輕輕地鋪開來。

抱著孩子的一對小夫妻走來，他們給小嬰兒穿得厚實，像包在一團棉花球裡，媽媽抱著寶寶擺出各種姿勢拍照，背景都是大海和那抹朝霞，爸爸加入拍全家福，全家人滿臉的欣喜，就像初綻的花朵，新嫩美麗。

一對老姐妹下車來，她們對著朝霞發出輕輕的驚嘆，霞光紅透，彷彿上帝拋下萬丈綾綃，任憑晨風吹拂，盈盈地飄在半空；又像舞女的裙裾簇擁著，展開著，變幻出一幅水彩畫，多美呀！姐妹倆試圖抓住這寶貴的一瞬間，掏出手機 拍合影，好心的人走去幫忙，又教她們錄影，她們感激地諾諾稱謝，社交距離 沒有隔開人的熱情互助。

牽著狗的老人走來，步履匆匆，每天必經的路線，相熟或陌生的人，因今天新年第一天，互道一聲：「HAPPY NEW YEAR！」狗狗好像懂事，一路小跑跟著主人向前，走過了不忘回頭張望，在找過去的二○二○年嗎？不要回頭了，我們一起邁進一個嶄新的開始吧！

天色越來越亮，朝霞的紅暈漸漸褪去，太陽的金光穿林而出，野鴨、水鳥和海鷗紛紛展翅，一會兒落在岩石上，一會兒落在棧橋上，一會兒迎著陽光飛去，寧靜的天空增添了歡動的趣味。

海灘上人越來越多，成群結隊的年輕人、老少簇擁的一家人、親密牽手的戀人、單獨出門鍛鍊的人……大家滿臉喜氣，沐浴在清晨的陽光中，舉著手機、相機，等待一輪紅日躍出。此時海面鋪滿霞光，璀璨的海波像赤金在湧動，耀眼的光帶中，彷彿乘坐一輛時光列車，帶我們去那平安靜謐的新天地。

一分鐘，又一分鐘，先是露出一彎西瓜紅、半圓、大半圓、紅日噴薄而出，二○二一年第一輪太陽高高升起，光芒四射，整個海面浮光躍金，飛鳥的翅膀鍍上一層金色，翩翩舞蹈，遠處天鵝展開雪白的羽翼，伴著初陽搧動翅膀，撩起水花珍珠般地撒落在海面，彷彿彈奏一首霓裳羽衣曲。

在歡動的日出時刻，慶祝新年的第一縷曙光，這是紐約新的開始，也是新的希望。