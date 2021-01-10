十一月初，一張加州 高等法院屬下本縣法院的明信片寄到，是陪審團傳票 。傳票上有我的團隊號碼。在指定的一個星期中，要上網或電話查詢是否需要報到。

疫情 期間，我認為這個傳票不過是例行公事而已。星期一平安無事，到晚上查詢時，竟發現我的團隊被通知明天要出席。我被排在下午一點四十五分到法院報到。這下有點傻了，法院離家一小時，法院大樓人群出入，被傳染機率增高，真不願意去。剛好朋友打電話來，我提及要去回應陪審團傳票之事，她說她最近也收到傳票，但因為她已七十歲，在網上回應便免役了。

我高興地上網尋找她用的網頁，看到只有七十歲以上、有嚴重病患或精神障礙者可以申請免役。次晨打電話去陪審團辦公室問淸楚，詢問結果和網站上陳述相同，單是年齡不能免役，害怕新冠病毒感染也不是理由。

無可奈何之下只好乖乖出門，準時戴口罩出席報到，然後在接待室等待。接待室有二十個人，大家都各做各事。 一個小時後，廣播叫我們上六樓彼得森法官的法庭報到。

進入法庭看到與以往不同的景象，疫情前我出席過的隣選，有五、六十人在庭內，十二人先坐上陪審員席被諮詢，被律師拒絕的便離開，由新人輪次替換，直至十二人加候選兩人被選中完成組團。

今天卻只由二十人的小組輪流出庭。 一進入即由庭警指派在有號碼及塑膠板間隔的座位上就坐。法官、律師、當事人及職員等全戴口罩，他們面前也有塑膠擋板。

彼得森是大約三十多歲的女法官，她首先謝謝大家到場盡公民義務，讓我們知道陪審團在司法程序中之重要性，並請大家放心法院的防疫工作嚴謹。然後她短暫除下口罩讓大家看清一下她的面貌，也在介紹雙方律師及被告時叫他們轉向我們做同樣的事。

接著報告有關於這個刑事案件，審期大約只需三天，她的法庭將從早上八點半開始到下午一點半結束。被告是一名男子，被起訴兩項罪名，一是家庭暴力傷害人身，二是毀壞霸占被害人的資訊工具如手機令其無法求助。

最後宣布沒有資格申報免役的人前去另室，填寫問卷表格後便可回家等通知。有資格的可留下填寫申述理由。於是我留下寫上：「我七十五歲，專注力因睡眠品質欠佳而遞減。加上我家離得遠，早上交通繁忙，要八點半到法庭報到是太困難的事。」

庭警收集表格呈上，她看完後就說：「你可以免役。」一聽之下，心中很高興我實話相告，獲得了最佳後果，向她道謝後便輕快地離開。