傳統和經驗證實「遠親不如近鄰」，這意味著能得到點頭微笑、湊近嘮嗑、遇事互幫。在國內外我多次搬家，都能分享到和諧融洽的鄰里關係。

在老年公寓的一條短短的走廊裡，門對門住著十一戶老人。住進來後發現這裡的鄰里關係與那些家有男女老幼的鄰居區別很大。這裡的老人極少出家門，我和老伴入住都一年半了，仍有兩戶主人從未謀面，有的雖見過一兩次，卻印象極淺。

寧靜，始終是這條走廊的基本氛圍，好在我倆已經適應了這寧靜裡的另一番生活氣息。

每天都能見到一位歐裔老太太，我們總是相互打招呼。她單身一人，一隻小巧玲瓏的小狗與她形影不離，看得出她在小狗身上花費的諸多精力。小狗有衣服、頭巾等飾物，還有一輛專用小車。每天除了遛狗，還把小狗放進小車裡推著，在走廊來回踱步。她經常跟小狗說話，小狗也聽得懂她的話。如小狗見到我倆就奔過來，或見我開門就想進屋時，她只一句話，小狗就乖乖的調頭返回。

九十五歲的王老太太身體硬朗，慈祥和藹。得知我與她是同省老鄉，話就多了。後來她女兒不放心她一個人住在這裡，帶她回自己家去住了。我倆常常想起她。

一位韓裔 老太太，我倆在大院裡圍著樓群散步時常見到她，她走的圈數往往比我倆多；每天數次路過她家門口，幾乎每次都能聽到從屋裡傳出宏亮的電視聲，猜想她聽力有點障礙。在公寓每次在大廳組織活動時，她不是在裡面走來走去，就是在大門口探頭張望。員工勸她入座或進到廳裡去，她不理會，韓裔同胞來勸說仍無效，令人不解。

一戶來自香港 的老夫妻，先生極少出門，全是老太太外出辦事，她很善於與人交流。我在沃爾馬及CVS店裡幾次與她相遇，都見她大包小包的取藥。她述說因多病，多年來靠藥物維持。一次我取藥時多虧她幫助解了語言障礙的圍。

我的右鄰是一位韓裔老太太，只有一次在她給來人開門時見過一面。不過常有女士們來她家，有的直接開鎖進門，有的敲門送東西。常有英文報紙送到她家門口，猜測她英文不錯。我家臥室與她家只隔著一堵牆，早晨五點左右，她的房間內就發出磕磕碰碰的聲音，聲音不大卻聽得真切。

左鄰是一位不算很老的拉美裔女士，也是很少見她出門。晚飯後我倆在客廳經常會聽到牆壁那邊傳來大人及小孩說話的聲音。

我高興的是在公寓眾多的走廊裡，有一群無語言交流障礙又有共同話題的老人。