抱著期盼的心態，執意去附近的停車場瞧瞧露天市場開放了沒？在疫情未爆發前，露天市場是我常回訪的地方。車還沒開到，只見兩旁街邊空蕩蕩的，這已經告訴我，我得失望而歸了。

擺攤文化對我來說有一定的吸引力。來美前，我最愛去台北城中區的園林街，在那裡有各種雜貨、衣物、飾品等擺攤，熱鬧非凡，從店面傳出的麵包、炸排骨、滷豆乾香味讓人不餓也要消費解饞一番；內巷裡，盡是起起落落的吆喝聲。穿梭在熙攘的人群眼花撩亂下，荷包難守，但若撿到「跳樓價」的好貨，那開心勁又激起下次回遊的動機。

不過，三十幾年前移民美國 時，我儼然地從消費者變成地攤業者。這一年多的經驗，讓我把台灣 與美國的擺攤文化做了個比較：台灣的擺攤可喻為是雍容華貴的貴婦，美國的擺攤則是清湯掛麵的中學生。

當時，我和丈夫大衛暫住在親戚家。八○年代的新移民與就業市場不像現在那麼興盛，我們透過朋友口中得知在新港攤的一處大型停車場設有露天市場，只要每周六、日去排車隊，經過工作人員畫位，擺好貨品即可做生意。我們抱著任何工作機會都願嘗試的態度，就這樣去擺了攤。

猶記得第一次出馬，我們批了一批運動鞋，並在前一天把旅行車塞得滿滿當當。次日，還不到六點抵達目的地時，卻看到一排車龍，我們只能排在尾部。由於第一次擺攤沒經驗，位置不好又未搭設棚子，不但沒啥買氣，我們的皮膚被曬得通紅。

到了一點多左右，許多人開始收攤，我不禁想：美國人的露天市場真沒勁！後來逛逛發現有兩三個中國人也在擺攤，其中賣工具的老汪很願意分享他的經驗，從他口中取經後才得知這行業的成敗關鍵。新港攤屬白人區，他們喜買名牌運動鞋，沒名氣的鞋就算做得再好、穿起來再舒適，他們通常就是摸摸、試試，然後口是心非地說聲：「Good Shoes！（好鞋子）」後離開。碰到這類買主，只能無奈地在背後頻翻白眼。

最好的買家其實是墨裔，他們習慣把周五發的薪水換成現金，然後給老婆孩子買東西，給自己買啤酒、炸肉皮，呼朋引伴開派對。再來就是擺攤的位置，愈接近進出口與餐車買氣愈強，掌握到這兩點，生意絕對強滾滾。

換到墨裔區露天市場後，體會到他們的多彩文化與樂觀天性相得益彰。賣塔可的餐車會把聽起來都差不多的音樂開得老大，有時候還請來穿得花不溜丟的樂手，輪流在每個攤位賣力的唱。他們在這種熱鬧的氣氛下，買東西很少講價，你跟他套交情，說兩句西語：撒罷都（鞋子）、信苟（五號）、歐秋（八號），他連祖宗三代都帶來，這一買下來就很可觀了。

買賣在收錢、找錢、快三拍的音樂，有時還顧不了吃飯的忙碌中很快過去，當快打烊時，我們必到水果蔬菜或雜貨攤，從滿滿荷包中抽出幾張鈔票消費一番。這些小井市民黝黑，臉上露出的笑容是與我們一樣的，是一種透過辛勞得來的小小成就感，是一種單純的滿足。

歲月如梭，世事多變，在擺攤的朋友中，有升級成為進口商、有轉行做房產經紀、也有開了店面的，有些人還因此發了跡，住進豪宅，這些人都成了振興洛杉磯商機的一員；不變的是，露天市場的營業方式仍一如既往，我想：看來美國的露天市場要升級成貴婦，恐怕得望穿秋水了。