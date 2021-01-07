一九七三年我們剛結婚時，靠先生的助教奬學金和我打卡的收入維生。因為先生來美國 時家裡出了一筆保證金，他不但要原封不動的還給家裡，還多加一點錢寄回家孝敬父母親，因此我們從來不亂花錢。

我們開的是福特牌老爺汽車 ，經常出毛病，我上夜班，路上車子若出了問題，安全有慮，不得不去修理。每次修車師傅告訴我們什麼東西壞了，我們都是鴨子聽雷，完全是人為刀俎，我為魚肉。那時候我們每隔一陣子就得花上一兩百美元修車費。害得我們更是捉襟見肘，拮据得不得了。從此以後我們都怕用舊車。

以前一般美國男人都喜歡自己動手敲敲打打修理車子。先生畢業後開始工作，我們住在純樸的美國中部，那時候很多老美朋友都會做換機油、修理煞車等不算簡單的事。我聽他們說，因為他們自小隨著爸邊看邊學，學會不少修理車子的本事。車子一般的毛病難不倒他們，如果是大問題，拿到修車廠去，修車廠也誆不到他們。

外子生前是先進的太空 工程師，曾參與太空梭工程，但是車子的事他一概交給修車行。他常說「修車的事，是不為也，非不能也」。以前，他有一位老美同事在家修汽車煞車的時候，煞車裡面的金屬彈出來，射傷到他眼球，害他瞎了一隻眼睛。這件事更堅定了外子不自己修車的信念。

外子的對策是買新車，新車有前五年的保證期，出了問題交給代理商，修理費用由公司埋單。等到五年保險期過了，車子舊了，各種毛病也出現，就該換車了。雖然買新車貴了一點，但是省了好多修車費和麻煩。

我們家的兩個兒子在爸爸從不管車的環境下長大，對車輛維修一無所知。幸好他們都有能力買好車，不必在修車上受制於人。今年居家避疫，當演員的小兒子因為好萊塢停擺，哪裡也去不了，就去買了一部一九九七年馬士達出的米亞達。

它是一部亮紅色、兩個座位、小小的敞篷車，車子的底盤很低，坐在車子裡像是迪士尼樂園的碰碰車。兒子平常開的車子很耗油，他打算每天晚上回家看我的時候開這台車子比較方便。當他買來的時候，賣方告訴他這個車只需要換一個輸送帶，沒有別的問題。兒子從來沒有摸過車蓋以下的東西，他說當年的老車子設計構造比較簡單，打開引擎蓋子，裡面一目了然，因此他要自己來換輸送帶。

兒子真是初生之犢不畏虎，修車子再怎麼簡單對於一個新手來說，哪裡會容易。但是我也認為這是個好主意，經過自己動手，他可以學到很多有關車子的知識。

兒子是在谷歌找視頻來學的。但他發現拆輸送帶前先得拆引擎，拆引擎前他又得先把旁邊的東西卸下來，他抱著「既做過河卒子，只有拚命向前」的心態，跟著視頻見招拆招，欲罷不能，卻愈來愈複雜。車子老了，好多螺絲都老鏽了，一碰就碎，他得不停的買新的零件。現在已經過了好幾個禮拜了，還沒有修好。

我早就準備了紅絲帶，哪天他真的把車子修好了，我們母子要舉行盛大的剪綵典禮。兒子會學修車，是我們想像不到的「疫」外收穫。