數個月前，我去牙醫師那裡做例行性的洗牙，結果牙醫發現我後面大牙的深處藏污納垢，要「大動干戈」才能清洗乾淨。為此，牙醫幫我在牙齦上打了麻藥，因為牙齦肉不多，非常疼痛，好在打了麻藥後，失去知覺。後牙深處被牙醫清洗乾淨回家後，麻藥藥力慢慢退去，痛感則逐漸恢復，牙齒足足痛了一個星期才好。我才感覺到牙事不可輕忽。

我向牙醫報告，每晚就寢前刷牙，我都用牙線加漱口水把牙齒消毒一下，藥水號稱可以殺死百分之九十九的細菌。牙醫說，漱口水在口中藥效瞬間即逝，並無效果。牙醫師建議我去買一個沖牙器（水牙線），每日沖牙來防止食物殘渣留在牙縫裡，滋生細菌導致牙齦發炎，如此從根本上解決問題才是長遠之計。

我上網研究一下，市面上有賣沖牙器，也賣洗牙器（電牙刷），尤其是洗牙器，產品琳瑯滿目。我打電話給牙醫，確定要買的是沖牙器，而不是洗牙器。牙醫說她每次看診送給我的手牙刷品質甚佳，所以刷牙不是重點，清除牙縫中的食物才是。

新的沖牙器寄到之後，我研究一下，機器可以調整沖水水壓的強度，還附上好幾種噴水頭，譬如小孩子還在戴牙套的、也有植牙專用的噴水頭。我們沒有特殊狀況，普通的噴水頭就行。

有時候我看到好吃的，會跟老婆說：「還不夠我塞牙縫」，她總是回答：「那是因為你的牙縫太大了！」誠然，人年紀大了，牙肉萎縮，牙縫變大，用水牙線最適合。但是水牙線不能取代真牙線，因為牙縫狹窄處，還是得靠真牙線來清理。

聽到我要買水牙線，弟弟從台灣 傳來同型的沖牙器的照片，他們先我一步，經由牙醫推薦，已經使用了水牙線兩年。他們一家人有兩部機器，顯然台灣的醫療水準先進，還走在我的前面。

水牙線是否有效，因人而異。我的牙齒參差不齊，裡面可以藏污納垢的地方不少，使用水牙線可以沖出不少異物。反之，如果天生麗質，牙齒整齊，牙縫緊密，水牙線就英雄無用武之地。我使用水牙線才兩個星期，便覺得刷牙時牙齦流血減少，顯然牙床變乾淨，少有細菌滋生。明顯地可以感覺到牙齒的健康得到改進。

最近我又去牙醫處做例行性的洗牙，這次一切順利，沒打麻藥。跟上次看診比起來，痛苦減少很多，水牙線顯然立了大功。