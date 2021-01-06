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老街坊又成新鄰居

南竹

聖誕節前的周末天氣晴朗，風和日麗。我換上運動裝，心情愉快出門準備繞小區步行一圈。沿路好多人家門前裝飾了彩燈、聖誕老人、馴鹿。也有好些人家藉周末的時間，抓緊裝飾。

走過兩個街口，看見一棟房前，爸爸站在摺疊梯上往屋簷上掛燈，媽媽站在車道上，一個兩三歲左右的小男孩在她身旁跑來跑去。本來想禮貌的打個招呼繼續前行，還沒等我開口，小男孩先笑瞇瞇地對我嗨了一聲，我停下來回應了他，然後問他幾歲？他只管對著我笑，卻不回答，他媽媽替他回答說：「兩歲半。」我又問他叫什麽名字，依然是他媽媽替他回答說：「叫卡倫。」接著他媽媽自我介紹說她叫朱莉，她先生叫大衛。我也介紹了我的名字，並且告訴他們，我也住在這條街，與他們雖相隔十幾家，卻是與他們隔湖相望。

我們這個小區的房子基本上沿湖而建，我家與他們家的房子正好是圍繞一個圓湖。他先生扭過頭問：「湖邊有菜地的就是你家？」 我答是，他說他常去湖裡划船，看見我先生在地裡幹活。我說，自從紐約搬到這個溫暖多雨的地區，我先生體內的農民基因就被大大的激活了，非常享受與土地親熱的時光。

朱莉興奮地說：「我們也是從紐約來的，今年一月才搬來。」 我高興地問：「是嗎？你們住紐約哪個區？」 朱莉說：「布朗克斯。」我驚喜地說：「我們搬來這裡之前也住布朗克斯。」接下來的聊天更是讓我們大為驚嘆：我們與朱莉家居然在同一時間住在同一街區相鄰的公寓多年。也是在差不多的時間買了房子，先後搬離了公寓。朱莉護士學校畢業後，就在我曾工作的醫學院附屬醫院當護士。有這麽多的巧合，真有點他鄉遇故知的感覺。

我問他們為何搬來這裡？才知大衛家是本地人，成年後去紐約闖蕩江湖，與朱莉相識相愛結婚生子。卡倫出生以後，買房就列在他們家居計畫的頭一項。在比較了兩地的房價之後，他們發現，以他們現有的經濟實力，在紐約城裡買一公寓房，可以在這裡買一個獨立的有草地後院的房子。朱莉很喜歡這個陽光之州，大衛也有倦鳥歸巢之意。所以他們就買下了這個漂亮的兩層小樓。後院是大大的草地，放置著卡倫的秋千架；越過草地是波光粼粼的圓湖，湖邊有大衛的小船。

回家與先生講起與朱莉的奇妙緣分，感嘆：「這真的是人生何處不相逢呀！」

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