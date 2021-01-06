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漏水記

金慶松

前陣子，家中主浴室澡池的水龍頭漏水了。幾年前我曾修好過，怎麼又漏了？不僅浴室池漏水，這回還漏到了一樓的廚房，廚房也在滴、滴、滴的漏水，太可怕了。

我立即著手修理，到Home Depot買了新零件：軸承管芯 （cartridge，在此簡稱「軸芯」）及拔軸芯器，準備拆卸換新。那根舊的軸芯卻怎麼也拔不出來。想是我老了，力氣不夠，請了兒子來拔。兩個兒子年輕健壯又練肌肉，肯定有力，一一來試著拔，卻也都拔不出來，這倒反證不是我老了，很可能是軸芯生鏽了。

我立即照了相片傳至line群裡求助，老莫立即給我意見：「有個卡榫，卡榫要向上拉出，才可將軸芯拔出。」他還在相片上標出卡榫。對呀，我怎麼忘了這一步，說明書上也有寫著，我卻太過自信而未細看說明書。

但這卡榫，經過金家三位壯漢（是的，我包括在內）的強拉硬拔，一端已損壞，另一端也已變形，導致最後要強行扭出，我又得去買個新的卡榫。卡榫終於取出，我也順利地將軸芯拔出，再將新的軸芯對準角度，輕鬆插入，即可大功告成。但是怎麼新的軸芯插不進去？細看之，原來舊軸芯的「內芯」被我拔出，「外殼」仍在管中，這太離譜了吧！我想是外殼生鏽，與管子緊密相黏，很難拔出。舊的軸芯被我拔壞了，這可如何是好？我又尋思，也在群裡詢問，更在YouTube上找解決方案，多管齊下。

那就將新軸芯的內芯拔出來用吧，但拔不出來呀。我也將另一浴室澡池的水龍頭拆卸下來，對比分析，也是難得其解。那該怎麼辦？只剩下敲牆破壁、鋸斷水管了嗎？似乎被我弄得越來越糟，已經拖了兩三天，水的總開關一會開、一會關的，全家都不方便。只好使出最後一招：找專人來修理。我在群裡發出求救訊息：煩請介紹值得信賴的水電工。

好鄰居譚建武剛退休不久，主動私訊提供幫忙，並願意順道到我家看看。建武兄來了，一番分析細究後，決定試著將塞住的外殼拔出，先裡裡外外噴了去鏽劑，他又自製工具，將鐵絲彎來繞去，試圖將外殼撐實又勾住，再向外拔。理論上是可行，我的內心卻在打問號。他拿著自製的鐵絲勾環，試誤了不少時間後，終於將外殼拔出了，令我大喊「阿彌陀佛，我佛慈悲。」也叫兒子倆來謝謝譚伯伯，禮讚他的頭腦與技藝。建武兄謙虛地說，他換過五個軸芯，更補充道：「修東西就怕越修越糟！」真是經驗之談、智慧之言。

真如柳暗花明又一村，收官階段就由我來完成。新的軸芯對準方向、擺準角度，輕鬆地放入，新的卡榫也可以放下，卻無法百分之百的放下，導致水管罩子無法塞進去，又遇到小難題，是否要將卡榫的側肩磨平？我想到了另外一間浴室，把那浴室的軸芯卡榫拿下來，對調，兩邊都順利地塞進去，大功告成，圓滿落幕。

水恢復正常，有水的日子，真好。

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