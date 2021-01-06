上周清早收到媳婦傳來的短訊，邀請我兩老在周日十二時前打開電腦，通過視像會議（Zoom）直播觀看由安琪兒演藝學院（Angeles Academy）主辦的鋼琴才藝演奏大會，大孫子將在大會中表演鋼琴獨奏。我不禁揉一揉眼，懷疑自己是否還在睡夢中，手機 螢幕上的英文短訊，清楚明瞭，並列明上網鏈接指示、觀看密碼和上演時間，絕不含糊，相當認真。「這個頑皮小鬼頭，他真會表演鋼琴？」一時難以置信。

回顧過去，大孫子給我們的印象是聰明、好動、頑皮和沒有耐性。他最大的興趣是籃球，可能受到他爸爸的影響，他們甚至在大宅內前端的客廳，擺設一座籃球架，練習各種投射技巧，常和爸爸玩得不亦樂乎。他媽媽覺得小孩應注重身心健康，多方面平衡發展，為了發掘他的潛能，特別買了一座電子鋼琴，並聘請專業鋼琴師指導，希望有所發現。

不料他對鋼琴表現興趣缺缺，又毫無耐性，雖有許多奬勵，但他最多能維持幾分鐘熱度。他媽媽又知道我善畫，希望我在探訪孫子時，為他搞一個繪畫興趣班，看他有沒有繪畫的天分，並購備彩筆、畫紙和顏料，另加獎品以茲鼓勵。我由淺入深，用不同的方法示範和鼓勵，他很聰明，很快便掌握一些基本技巧，可是不一會便頑皮起來，弄到房間一塌糊塗，哭笑不得，一轉身已不知他去了哪？

他就是這樣沒有耐性，但媳婦毫不灰心，仍不斷在適當時間，聽到她催促大孫子練習鋼琴的聲音。當他稍有成績，媳婦就叫他在我們面前表演，他勉強彈了一小段，就溜走了，我曾為此搖頭嘆息，沒有興趣是迫不來的。

疫情 間斷了我們的探訪，九個月後的今天，突然接獲媳婦煞有介事的短訊，邀約我們觀看大孫子鋼琴表演，讓我們既詫異，又好奇，又期待。

這周日，我和老伴提前十五分鐘圍在餐桌旁，打開電腦，依指示輸入觀看密碼。只見螢幕中央的舞台遮蓋著帳幕，右上角小畫面出現一位帶著聖誕帽的洋主持，正來一個開場白。不久，第一位小朋友準備登場，洋主持宣布他的名字，螢幕另一角小圖出現一位九歲小朋友在接受主持人簡短訪問後，正中舞台帳幕隨即打開，放映該小朋友的預錄影片，他彈得中規中距。

跟著輪到下一位，那小朋友大概是八歲，和大孫子差不多，在洋主持簡短訪問後，隨即上演他的片段，看到他的客廰很大，坐在名貴的大鋼琴椅上演奏，很氣派。只見他兩手在琴鍵上按動有點生硬，不到一分鐘，舞台便匆匆下幕，可能他有點心情緊張，有些失水準。

此時我心想，大孫子可能跟他差不多，有點為他擔心。終於輪到大孫子登場，我們有點緊張，盯著螢幕。舞台帳幕拉開，大孫子端坐電子鋼琴前，雙手按鍵，輕重有序，輕快自如，琴聲悅耳悠揚，聽得我這個爺爺，目睜口呆，激動得說不出話來，沒想到大孫子事別幾月脫胎換骨，令人無法置信！大會竟然讓他獨彈超過三分鐘，比許多參加者的時間還長，直至他彈完為止，顯然很欣賞他的演出。

大孫子背後的媽媽才是大功臣，沒有她對大孫子鍥而不捨的磨練，這朽木怎樣可以一夕成才？