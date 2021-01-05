樂高積木搭建的城市。圖╱柯華

孫子六歲生日那天，我們全家人準備舒緩心緒，全副武裝驅車百餘公里，來到加州樂高樂園 遊覽觀光，既讓孫兒盡享了生日的歡欣與快樂，又讓我們三位老者喚起了童心與童趣。

加州樂高樂園坐落聖地亞哥卡爾斯巴德，是美國 第一家樂高樂園，我們的麵包車一駛入樂園停車場，便看到由樂高玩具積木搭建的A、B、C、D標識及人物肖像，心中立時湧起詠嘆。

走進樂園，孫兒變成一條快樂的小魚，先是快步跑到樂高積木組合的高大斑馬前仔細觀瞧，並翹首弄姿讓我們拍照，之後又在積木塊搭建的蜘蛛俠下面竄來竄去。還好，因為躲避新冠病毒，樂園遊客稀少疏落，且均戴著口罩，相互保持著間距，我與妻子、親家公及兒子兒媳放心跟隨著孫兒。

相關資料介紹，樂高樂園由六十億塊樂高塑料積木搭建。一九九九年開園，占地面積一百二十八英畝。分為恐龍島、快樂城、城堡山、迷你美國、冒險樂園以及水上樂園等五十餘個景點。各景點的建築、動物、街景、人物，大都用高科技技術，圖像逼真，栩栩如生，還能發出聲響音效，處處充滿了童趣。只是出於防禦新冠病毒，樂園的泳池、電影院和兒童娛樂等設施，暫且關閉歇業，讓遊人升騰些許遺憾。

孫兒抵達下一個樂園景點——小湖邊，興高采烈把握一個遙控方向盤，操縱起湖中樂高小艦艇行駛，我們五個大人站在一旁觀看。玩過遙控艦艇後，孫兒又跑進一處低窪遊樂區，但見一位身著華麗服裝的西裔女孩，笑容滿面接待著造訪的少年兒童。孫兒上前與其對過一陣話後，西裔女孩贈給孫兒一個禮品袋，孫兒道過謝捧著跑回我們身邊：「樂高樂園贈給我一個生日禮物。」

跟隨孫兒的腳步，我們又沐浴和風暖陽，瀏覽起其他樂高積木搭建的景物。在水道放艦船區域，孫兒又停下腳步，告訴我們：「我要放一艘樂高小船。」說著，跑去排隊。在孫兒等候之時，我們觀瞧起右邊風景。又一幅袖珍圖景撲入眼簾：樂高玩具搭建的高樓，拱橋、公路，車站、遊人，還有綠地與水池，水池中的海豚正在騰躍戲水，真是活靈活現，惟妙惟肖！

孫兒放完自己組合的小船，戀戀不捨走上歸途。看到小壽星餘興未盡之神態，兒子、兒媳當即領著走進旁邊的樂高玩具商店，又為他購買了一套樂高玩具。孫兒歡喜得手舞足蹈：「這回我的樂高玩具人物齊全了，今年生日過得真快樂！」

不光孫兒欣喜異常，我們三位老者心中也漾滿歡欣。樂高樂園不僅讓我們瀏覽暢遊了未曾光顧的紐約、舊金山、洛杉磯、華盛頓等大都市的中心區域，看到了袖珍的曼哈頓摩天大樓、紐約自由女神、金門大橋等，而且再一次煥發我們遠去的童心與童趣。真是一次一遊多得、老幼同樂之旅！