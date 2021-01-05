周末時我參加此地的一個騎行小組，原先是一個月騎一次路騎（Road bike），後來因為疫情 的關係，變成每周騎行一次，接著大家越玩越大，開始想騎越野車。

我問主辦人：「你都已經是三個孫子的祖父了，我們的年紀也不小，現在玩這個是否為時已晚？」沒想到他完全不受年齡限制，不屈不撓的精神，每隔周就舉辦一次越野車騎行。

我當時只有一輛騎馬路的細輪自行車，和他們去了一次後，發現顛簸得我快要變成腦震盪，於是忍不住去買了我生平第一輛越野車，有防震系統，從此不怕顛簸。

團裡面有位高手，自告奮勇教我們這些初級生學習騎越野車。第一次集合的地方是一塊越野車的訓練場地，說穿了就是一大塊的土堆。他在那裡講，我們個個眼巴巴的看著那些大土堆，心驚肉跳。

騎越野車和騎自行車，看起來都是腳踏車，可是技巧上則是完全不同。山路崎嶇不平，迅速換檔、如何煞車？最重要的教我們如何在腳踏車上站立，因為向下俯衝的時候必須要站起來，身體向後傾斜，腳踏板成九十度才能保持身體平衡。

和小團們出去騎了幾次越野車，覺得騎越野車實在是太好玩了，上山下海，到處都是美景。有時騎至鄉間小路，會與牛群馬類為伍，路上除了大小石頭，也不乏水窪和泥巴。有時騎至生態保育地區，可以看到各式鳥類棲息以及培育幼苗，居住在塵囂的都會，寧靜近在咫尺，感受不同的世界，讃嘆造物者的神奇與偉大。沒有想到眼前美景，只離家開車不到一個小時，海岸線騎車就可以前來，省錢、實惠又健身 。

車子騎一騎，也發現自己的服裝和也不對，騎越野車的車衣不像騎路上的自行車穿的是緊身褲。越野車的騎士都是穿著寬鬆的大褲子，而褲子裡面也是一樣有墊一層厚底，以防摔痛。為了要有模有樣，於是立即上網購買了寬鬆的越野車短褲。

騎越野車塵土飛揚，別說車子和衣服是髒的，滿臉、滿口，甚至於連水壺都是滿滿的黃沙。所以每次騎完越野車總是要回來超級大清洗，就連我的座車也遭殃。我活了這麼久，從來沒有玩得這麼髒過。

開車回家的路上，看到旁邊車子也是髒兮兮的，但是車內的人汗流浹背、塵土飛揚的臉龐伴著滿意的笑容，帶著快樂的塵埃回家，身體疲憊精神暢快！

年紀大了學騎越野車，可說是玩命一族，肩胛骨、肋骨、手臂摔斷的傳聞比比皆是。看見孩子們騎越野車在土堆、石塊上面又蹦又跳的向下俯衝，而我們只能按著剎車慢慢往前行，愛玩又害怕。

孩子們摔了一跤是彈起來的，我們摔了一跤就是粉身碎骨，坐輪椅頤享天年。

在疫情時期，腳踏車越來越風行，因為許多室內的健身房不開放，因此騎車變成全家人的戶外活動。荷蘭人從小就訓練孩子們騎車，火車站、購物區幾千幾百輛的鐵馬停車場，煞是壯觀。騎車自然要注意自身安全，但是開車的人也需和騎車的人分享道路，尤其路邊停車如果即時開門，常常會傷人傷己。

荷蘭人發明了一種「荷式開門法」，就是從車內出來的時候用右手開門，因為用右手開門頭自然會向左轉，眼睛一飄就會看到左邊的照後鏡，是否有自行車駛過，便會一目了然。

這個方法我用了幾次， 十分好用，希望騎車與不騎車的朋友，大家都能分享道路、互相尊重，讓騎自行車可以成為大眾的有效交通工具。