我們的生活都是依據先人的生活方式，從出生到老死，早期人活到七十已算高壽，現在活到八、九十甚至逾百的大有人在。那他們又是如何活到如此高齡呢？

我和先生皆是年逾六十、退休 十餘年的老者，這十餘年來的退休生活，我們結交了不少志同道合興趣相投的好朋友；其中有一對上海移民 來的夫婦，先生今年已九十七高壽，他原先是位耳鼻喉專科醫師，太太是位文藝老師，寫作、彈琴，他們倆總是夫唱婦隨，夫妻同行，老先生經常辦義診，演講教大家保健耳朵。

他們倆很多情況與我的父母很相近，而老先生長相神韻各方面又非常類似家父，所以有種同是故鄉人之感，我們也經常互動，學習他們如何夫妻相處，如何保健身體，我先生也幫助他們接網路看電視，解決手機、電腦的問題。

前幾年老太太得腸癌住院手術，我們這些朋友也都很擔心緊張，年紀這麼大了，哪有力量去對抗頑強的細菌病毒？是她戰勝了病魔，夫妻伉儷情深，在老先生細心愛的照料下，老太太康復如初，沒有留下任何後遺症，一如往昔與我們跳排舞，閒話家常。

有一回我們去老夫婦家，遇到他們的女兒從上海來，我們以為女兒一人來總該跟他們住吧！但是老先生卻告訴我們，女兒一個人租房子在外住，這讓我們很好奇。老先生告訴我們，兩代人的生活習慣不同，女兒一家人有打算移民來美國 ，女兒一個人先過來看看。

老夫婦的兒子一家人也是住附近，平時各過各的的生活，互相也不干涉過問。有一回和老夫婦去很高級的牛排館用餐，老太太說：「我們都自己來吃，絕不會請兒孫來吃這麼昂貴的牛排。因為我們吃自己努力掙來的錢。」原來並非他們小氣，兒孫們還年輕，他們還沒有這個條件來享福，他們的年紀是惜福、造福、吃得苦中苦的時候。「如果兒孫這麼年輕就享福，那往後他們能享一輩子福，直到老死嗎？」

與兒孫要保持距離，因為他們正是求學打拚的時候，而我們已是晚年隨心所欲，所有的重責大任都卸下了，可以遊山玩水，尤其孫子年紀尚幼，看到我們的生活，他們怎能安下心來好好學習。

兒孫自有兒孫福，每個年齡階段都有不同的人生使命，我們頂多只能分享人生經驗，當後生晚輩有需要的時候提供一些意見供參考。我們不拖累晚輩，他們有自己的家庭子女，我們已盡了我們的責任，他們要過什麼樣的人生，是他們的選擇。我們只要好好過自己的人生。

綜觀身邊九十以上高齡長輩，無論是單身或是夫婦，他們長壽而且健康的原因，平靜規律的生活，吃得健康，適當的運動，內心充滿愛與關懷周遭的人事物，永遠對未來有美好的憧憬與希望；而且他們仍然不斷的付出自己最後的生命價值，做義工幫助那些比他們條件更差的人，永遠覺得自己是個很棒的人，能活在這世上。