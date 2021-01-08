鄰居和我家隔著一道籬牆，二十多年修修補補，它仍盡忠職守地堅挺著。秋風送爽，柿子提前來報到，鋪滿了籬牆。外子精心地挑著撿著，捨不得摘下尚未熟透的，卻引來各種鳥獸，天上飛鳥啄一口，松鼠也機靈地順竿啃一個，翦碎一樹金黃，散作錦霞，點綴著濃郁的樹蔭。

社區中，受保護的野生火雞昂頭闊步，指揮著街道上的交通，逕自選擇自己的舞台，忽而高歌，忽而展翅，這會兒瞄準了黃澄澄的柿子，全都躍上了牆頭。外子忙著驅趕不速之客，我卻在一旁取景，這個秋日午後就在一陣追逐中輕盈了起來。

瞧著火雞在空中展翅，忽然想起了女中的修女校長，她的聲音高亢，動作十分俐落，平時不大出聲，一旦急了，高八度的聲量配上高䠷的身材，讓人聞聲喪膽，私下為她取了綽號「火雞」。

在校時很少接觸，直到她退休 後在灣區 清修院靜養，那雷厲風行的銳氣化成洞察世事的睿智，使她變得更平易近人。我們不時結伴帶些拿手菜去探訪，倘佯在在她亦莊亦諧的談笑聲中，尋回青澀的少女年華。

疫情 之下，訪客和食物都被謝絕，禁止了，火雞校長卻想念起揚州的小菜，清修院的美式食物暖不了她的中國胃，更加重了她的鄉愁，不時向我們訴苦，大夥想送些食物，卻礙於院規森嚴，牆裡牆外咫尺天涯，無法如願。

眼下這群火雞輕功躍上牆頭，抖落一樹金華，成群結隊穿越大街小巷，無須隔離，更不在乎疫情，雄糾糾氣昂昂地跨牆越籬，咬碎了柿子，踩遍了那一角金黃的枝枒。儘管外子費了好大的勁去追趕，然而只要柿子仍掛在樹上，火雞遲早還得回來！柿子樹是他們的，天地也是他們的。這樣逍遙自在的生活，應該是在清修院中的校長最嚮往的吧？

正想傳送火雞照片去分享這份彩色斑斕，天寬地闊的金秋景色，驀然想起，校長從來不知道自己的綽號，她既練不了輕功，也卸不下那些規矩，那麼來去自如的火雞也只是一片風景。

秋雲換上彩霞，院子裡又恢復了寜靜。時光一寸寸地流逝，柿子逐漸地泛紅。老舊籬牆上留著松鼠的爪痕和火雞的足跡。秋意深濃了，不久，嚴冬將挾北風而來，當萬物都冬眠時，期待疫情就此消停，畢竟庚子結束，春天就該粉墨登場，容我們扮演一次火雞，捎些可口的小菜 ，越過牆頭，叩開清修院的大門。