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中城小店

無言

中國城有一家小小的中國菜店，疫情之前我只是偶爾去那裡買些中式調料，疫情之中居然跟這家小店結了買菜的緣分，雖然路較遠，也有網購的便利，近旁又有大型的品牌超市，倒是這一家去得更多，有一大部分菜是在這裡解決的。

店裡有父女兩人，父親五、六十歲，瘦小精神，他是店主。女兒三十歲上下，專管在櫃台後收銀，她有時會帶著一個四、五歲的孩子。我更喜歡女兒幫我結帳，她不愛說話，但仔細周到，有一次一元三包的東西我少拿了一包，她就提醒我再去拿一包；裝袋的時候盡可能合理排放，節省空間，又不會壓壞食材。而父親則是更願意跟人聊兩句，總是笑瞇瞇的，關心客人需要的貨品是否都有買到。

店面不大，但空間充分利用，兩排貨架又高又滿，中間的過道剛好夠兩個人側身而過，沿牆兩排冰櫃，放魚肉類和生鮮凍品，店門外在人行道的兩邊搭上架子擺了兩列貨箱，都是新鮮蔬菜水果。這裡的菜新鮮，價錢比超市好，中式蔬菜調料都能買到，只是停車位不好找。

疫情爆發之後再去中城，一片蕭條景象，冷冷清清的沒有多少人，門窗都用木板封住，很多店關門歇業，這家小小的菜店還開著，貨架不那麽滿了，有些東西找不到。

只有店主一個人守在店裡。談及小店的近況，老闆面有難色，他已經減少雇用幫工，拿不到政府補貼，有很多缺貨斷貨。

此後我每次進城，都會到那裡去買菜，多數都是店主守在那。「生意比疫情剛開始的時候有好轉嗎？」

「你看周圍的店裡樓裡都是空的，沒有人，生意怎麽可能像從前那樣。」

後來圖書館可以借書了，我就把換書和買菜兩件事合成一趟差，幾乎每過一兩個星期都去一趟。最近一次去，父親正推著手推車給店門外的貨架上菜，一箱水脆的白蘿蔔，一箱粉嫩的藕，他一邊把貨箱搬上架，一邊笑呵呵地說：「菜都有，都有，多著呢。」

一會兒又搬來了黃澄澄的柿子、富士大蘋果、帶葉的蜜桔，看樣子他已經暫時不用幫工，自己上貨了。女兒還是在櫃台後面收銀，這天店裡客人比較多，我發現買家中多出一些外國客戶，也許是出於口味的愛好和經濟的考慮吧，而且小店客流少，新冠傳播的機率也低。

疫情中，一日三餐在家烹飪，新鮮蔬菜水果和調料的需求增加，我的供給多數都在這家小店解決，和店主人熟悉了，就更願意常常光顧。

這個承受著疫情衝擊的小店，經營著小小一片民生，支撐著一家三代人的生計，能夠樂觀面對困難，組織貨源，降低成本經營，毫無怨言地支持著小店的運轉，這或許就是我和這間小店結下買菜之緣的原因吧！

疫情 中國 圖書館

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