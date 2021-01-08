今年過生日之前，大兒子問我，今年想要什麼生日禮物？我想了半天，也沒想到有什麼是需要或是想要的，因為幾乎兒子們都送過了。可能是年紀大了，需要的東西越來越少。

後來兒子說 :「爸，您用智慧手機 這麼多年了，有一種搭配智慧手機，還能與手機連線的智能手表，可以記錄您每天走路多少步，很實用，買一個送給您好嗎？」雖然我習慣戴一般的手表，平常只是看時間用，也有高檔的金表，是參加宴會和重要會議時才會戴的，但是從來沒有買過「智能手表」，就馬上跟兒子說：「好啊 !」

在生日還未到的前幾天，智能手表就郵遞送到家裡來了，光看包裝就知道是很先進的高科技產品。這款手表需要先跟智慧手機連線，我小心翼翼地打開包裝，拿出英文的說明書，先搞清楚要如何連線，反正照本操作，倒是很快就連上線了。

大兒子幫我訂購手機之前，有先問清楚我的手機年份和型號，因為要連線，手機的型號很重要，智慧手表只能跟相配的手機連線，如果買錯了，就無法連線了。

這款智能手表除了可以看時間之外，還可以記錄每天的運動量，像騎室內健身 用的自行車、室內外走路幾步、跑步幾步、上下樓梯幾層等有關的資料，如果手機不在身邊，手表也可以替代手機講電話，只是音質稍差一點。

戴上這種智能手表，對我而言就是記錄我每天的運動量，尤其是走路走幾步。我有好一陣子常常以每天走一萬兩千步為目標，除了會去公園、植物園走路，也會在住家附近的街上走路，但是今年三月因新冠疫情嚴重，加州 頒布居家禁足令後，只能在自家庭院走路。

有了智能手表後，我就每天堅持走一萬兩千步，平均是上午走六千步，下午走六千步。在自家院子走當然只能繞圈圈，沒有在外面走路那麼有趣，但是比較安全。

因為有了智能手表做見證，我不敢偷懶，走了三個多月之後，開始有時候覺得腳關節有一點痛，但為了達到目標，還是堅持走完。到將近四個月時，有一天下午，眼看即將完成當天的目標時，突然感覺大腿無力，整個人差點跌坐在地上。我才想可能是運動傷害，趕快找個地方坐下來休息。大約過了十分鐘，才恢復過來。

第二天趕緊去看醫生，我的家庭醫生馬上讓我去照X光，知道毛病出在「退化性關節炎」，醫生罵我說，適量的運動很好，但過度運動反而會傷害身體。醫生說，像我現在的年紀，每天能走五、六千步，已經足夠了。

沒想到這智能手表讓我保持運動的習慣，但也讓我受到不必要的運動傷害，怪只能怪自己沒搞清楚，什麼年紀做多少運動，老把以前年輕力壯時的標準拿來用，讓雙腳關節提早報銷。現在每天都得做復健運動，走路還得拿拐杖，是真的老了？

因科技產品日新月異，智慧手機淘汰了照相機、錄影機、錄音機，智能手表淘汰了只能看時間的單一功能手表，雖然上了年紀，如果不想被時代淘汰，還是要學習會用新的科技產品，但是在使用之前也要充分瞭解產品的功能和相關的知識，否則弄巧成拙就划不來了。