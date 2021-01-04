兩年前的夏天，一個炙熱的星期五，我剛進辦公室便發現手機 留在家裡了，這些年來，手機已成為我日常生活不可或缺的隨身工具，出門沒帶著它，真是諸多不便，當時頗為懊惱自己的疏忽，在無奈中熬到了下班時間，趕忙驅車往回家路上開去。

當我開上高速公路後不多久，似乎聽到悶悶的一聲巨響，因為星期五下班時間，車輛較多，嘈雜聲此起彼落，分不清噪音來自何處，但心中似有一絲不祥之兆，果然很快便感覺車開始晃動，警示燈也已亮起。

糟糕！是我的車胎出了問題，車身瞬間失去平衡，可能是爆胎了，在慌亂中我抓緊方向盤，當即把車移到右邊的路肩上，熄滅引擎，下車檢視輪胎時，簡直不敢相信眼前所見，左後方的輪胎已不翼而飛了，我四顧不見蹤影，剩下的是赤裸裸的輪軸。

我既吃驚又害怕，立刻告訴自己要鎮定，找拖車為當務之急，於是趕緊回到車上準備打電話，突然想起今天忘了帶手機出來。慘了！沒有手機如何呼救？心中的焦慮指數急速上升，不下於外面華氏九十多度的氣溫。

正揣摩著沒有手機，我該怎麼辦？唯一能想到的是坐進車裡把緊急燈打開，等待高速公路警察 經過時相助。但這念頭隨即被我自己否決掉，如今警力短缺，很難見到高速路上的巡邏警車。於是在萬般無奈下，我只有踏出車外，極不自在地面對著來車揮手，期待有人搭救。

然而在時速六十五哩以上的行車行列中，汽車一部接著一部從我身邊呼嘯而過，不知過了多久，就在我幾近覺得無望時，回頭瞥見在我車子右前方一百多呎處停了一部白色SUV，一位衣冠整齊的中年男士正向我走來。

他和氣地問我發生什麼事了？我告訴他車胎爆了，而我偏又忘了帶手機，需要找拖車公司來幫忙，想借他的手機打一通電話。他二話不說，直接問我的備胎在何處，然後說我站在這裡太危險了，他主動要求幫忙把我的車開到稍寛的路肩上，還說要幫我換胎，但我說我借打一通電話找拖車公司來便行，他卻說，天氣這麼熱 ，而且也不知道要等多久拖車才會到達。

如此熱心的一個陌生人，在我最無助時如天使 般降臨，我忐忑不安的心立刻安定不少，對他的善意又不好再推辭。於是我們上了車，由他緩緩駛出狹窄的路肩進入前面另一高速路進口稍寛的路肩上，停在他自己的車後面，然後他走向前面不遠處，將我失落的一輪爆胎抬回來。我已忘了飛出去卻不知去向的輪胎，更是驚訝於它居然飛彈得這麽遠，慶幸無人或車受到傷害。

我心中念著阿彌陀佛，感覺這一切是多麼的不真實，他一定是菩薩送來協助我的。

他把備胎從我後車廂的地毯下取出，熟練的把它裝妥後，對我說這備胎可以放心的開一段距離，我再三感謝他的援救，並請他留下他的名字及電話。在與他道別後，我緩緩地駛入急行的車陣裡，在華氏一百多度高溫的車裡，雖然悶熱無比，然而心中感受到的是一股清涼的湧泉。

時至今日，我們仍維持著聯繫，在這有驚無險的意外事件中，我有幸與一位陌生人結下這段可遇不可求的善緣，這份濃厚的恩情我將永遠的珍惜它。