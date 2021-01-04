黃豆粒大的雨點，在強風推波助瀾下，肆無忌憚地撞擊著我家的窗戶及後院，呼呼風聲夾著滴答水聲，讓我家四周籠罩在一片濕冷陰鬱中，我的心情也跟著天氣灰暗了起來。

坐在電腦旁邊的我，漸漸感覺有些異味，我用鼻子尋覓，判斷異味是從地下室飄上來的。我快步跑到地下室一看，當即傻了眼。我家的下水道竟然在雨天堵塞了，污水正從地下室的排水口倒流奔湧而上，地下室地面已經變成了澤國。

我沒有驚慌失措，知道此刻最要緊的，當然是找裝修師傅上門來疏通下水道。眼下，天公不作美，污水仍然在不斷地往上湧，且不說後院的雨水是否夾雜著新冠病毒，單單是糞便的臭氣熏天，就足以讓我噁心，聞之作嘔。好在，蒼天似乎體諒到我焦灼的心情，風雨漸漸停息了，地下室的苦況才沒有惡化下去。

我心急如焚找來世界日報 ，在分類廣告欄裡物色緊急通下水道師傅。幾通電話打出去後，回覆不是正在忙碌中，就是無法即時來維修，甚至還要等候幾天才有空，令我洩氣得大失所望。妻子用手捂著鼻子在我身邊嘟嚕：「老公，既然今天找不到上門通下水道的師傅，你為何不自己動手幹呢？如果再等兩天，地下室恐怕被污染得發黴甚至發臭了！」

妻子的話令我惶恐，同時也激勵了我。但我從來沒有通下水道的經驗，就算逼上梁山，總得有個方向出手呀。

我急中生智，決定詢問公司的裝修工老張，謀求他的指導。不料老張知道我的意思後竟說：「老許，你沒有通渠經驗，花錢找個裝修師傅不是更有保障嗎？」「老張，不是我不想請裝修師傅，是我請不到呀！」我無可奈何地回應老張。

老張在電話那邊沉默了一會後，才指點我說：「老許，地下室排水口的旁邊還有個排水口，你試試從這個排水口去清理堵塞物吧！」

我謝過老張後，感覺茅塞頓開，現在總算有的放矢了。記得下水道沒有堵塞的時候，我查看過這條管道，排水口的前方的確還有個排水口，但這個排水口是用螺母擰蓋住的，現在想擰開它必須將積水排盡，否則就無法出手。望著滿地污水，我沒有猶豫懼怕，唯有擼起袖子自己幹了。

但家中沒有抽水機，我只得穿上長到膝蓋的雨鞋，找來幾個水桶，打開地下室出屋外的鐵匣，然後安排妻子在室外，自己在地下室裡，一桶一桶地將地下室的污水往外倒排。好在門前街道邊有個洩洪口，傾倒污水來回方便，否則耗時就長久了。

兩個小時後，我和妻子終於將地下室的污水排乾。望著另一個排水口，我大喜過望，心情激奮。儘管此刻自己汗流浹背，腰痠背痛，衣服還散發著怪味。

我找來扳手，將另一個排水口的螺母蓋擰開，開始清理U型管道下沉積的堵塞物，發覺是長頭髮和落葉糾纏一起惹的禍。當我清理出一堆垃圾後，堵塞的地方逐漸就疏通了，下水道終於恢復了正常。

突然，外面的雨勢又密集強勁了起來，雨點敲打著大地吧噠地響。下水道的水在汩汩地流，和我的心情一樣暢快。聽著屋外越下越大的雨聲，妻子瞅著我說：「老公，好在我們自己動手疏通下水道，要不然現在地下室就成魚塘了。」

「老婆，還是你英明果斷，否則後果不堪設想！」我用敬佩的目光望著妻子讚賞道。