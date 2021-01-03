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1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

驚弓之鳥

劉家宜

現在晝夜溫差很大，早上出門的時候，我穿了很厚的羽絨衣、戴了毛線帽及口罩，包得密不透風，也未察覺外面是大太陽，因此捂到都流汗了也不自覺，只想到要趕快去診所簽署一份證明文件。

現在診所規定，進門前先拿體溫計在你額頭上掃描一下，才能決定是否准你進門，我因自信是健康之人，所以直接除下帽子露出額頭，那小姐拿著體溫表在我額頭掃了一下，馬上面帶不悅說：「你的體溫是一百度，不可進門，到外面涼快著去，過十五分鐘再來量量看。」我懊惱地想，真是欲速則不達，只好去找了一處陰涼無人的角落，除去外套及帽子、口罩讓自己降溫，過十五分鐘再度闖關測試，這才完成通關手續。

這使我想起幾十年前高中畢業的暑假期間，母親幫我安排去醫院準備做鼻子的開刀手續。我記得自己坐了一輛三輪車去醫院時，也像這次一樣先做體溫檢測，結果體溫超標，被打了退堂鼓遣送回家，母親知道我是沒病的，於是去小店買了一個涼性的椰子汁給我喝，然後重返醫院檢查通關後，住院開刀。

疫病爆發以來，大家的神經都繃緊了，當然足不出戶躲在家裡是最安全的，可是有時無法避免要出門的時候，就會看到許多以前難見的現象。一次在公車上，大家都很守規矩的保持距離分開落座，車行一段距離後，坐在前面的一位男乘客可能鼻子過敏，連續打噴嚏，這下子車內就一陣驚恐丶騷動，坐在他附近的乘客紛紛拔腿走避，更有一個正在車上執行公務的查票員，從口袋裡掏出一個口罩硬叫他要換上，其實他本就戴著口罩，這一脫一戴反而可能讓病毒有暴露在空中的危險。

有一次，我到一個大藥房去買維他命，由於戴了雙層口罩，呼吸困難而咳嗽了幾聲，才在想還好這是一處角落無人的地帶，沒想到這時牆壁上有一個隱形的暗門忽然開啟，走出一個人來把我嚇了一跳，他無視於我已經戴著口罩，竟然把我視為病菌傳染源趕我出門，這下子我有了新的了悟：疫情期間如非必要真的盡量少出門，因為連呼吸的自由都沒有了，我一人待在家裡自由自在不需戴口罩，不惹是非，現在這個世界人人都是驚弓之鳥，處處都是草木皆兵。

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