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加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

嘉禾叔叔

梁蘭蓁

我父親是空軍飛行員，很少在家。但是當他放大假回家來，父親的好朋友嘉禾叔叔就會來我們家和爸爸聊天。嘉禾叔叔和爸爸同年又是同郷，當年他們兩人都是瞞著家人，偷偷離開家去報考空軍的。父親如願成為飛行員，嘉禾叔叔因為體檢不合格而成為通訊官，但他們一直有聯繫。

聽說嘉禾叔叔在隨著單位撤退到台灣以前，曾經回老家去看他的母親，而且依照老母親的心願娶了一個太太，留在家鄉和老母作伴。嘉禾叔叔答應母親和媳婦，等他安定下來，會回去把她們接過來，全家團圓。

但是這一分離就是一輩子。當年很多在大陸已婚的人，到了台灣會再度結婚、生子，成立新家庭，悄悄的把大陸的元配擱在一邊，這是個無奈的時代悲劇。但是嘉禾叔叔一直沒有再婚。聽父親說，嘉禾叔叔覺得很虧欠他的太太，所以他絕對不會再娶，他要等到回大陸的時候，光明磊落地去見曾經只和他短暫相處，但替他照顧母親一輩子的媳婦兒。

嘉禾叔叔個子不高，戴著眼鏡，皮膚黑黑的，我的家人都叫我的小名「秦秦」，只有嘉禾叔叔叫我「蓁蓁」，所以我特別感動嘉禾叔叔的仔細。嘉禾叔叔一直是我們家的常客，父親為國捐軀以後，嘉禾叔叔還是過一陣子來看看我們日子過的怎麼樣。母親過世以後嘉禾叔叔來的更勤。那時候，我很喜歡嘉禾叔叔來訪，聽他說家鄉話，彷彿讓我覺得是父親在跟我們說話一般的溫暖。

因為叔叔單身，每次他來看我們的時候都會帶些好吃的東西给我們。記得有一次放暑假，嘉禾叔叔來了，他看我們姊弟都在家閒晃著，就說帶我們去高雄的大貝湖（現在叫澄清湖風景區）玩。那時候我們很少旅遊。

還記得那天到中午用餐時間了，我們什麼食物都沒有帶，嘉禾叔叔很大方帶我們四姊弟到風景區內的飯店用餐。那時我們雖然沒有見過太多場面，但是也知道風景區裡的飯店一定是價錢最貴的地方。我們都告訴叔叔，這裡一定太貴了，不要在這裡吃。但嘉禾叔叔說，「難得叔叔可以請你們吃飯，你們就不要擔心錢的事了。」

我忘記那天吃的是什麼了，只記得東西不怎麼好吃，心裡還一直替叔叔心疼花這麼多錢來吃這麼不好吃的一頓飯。

後來姊姊考上國防醫學院的大護班，她得先在成功嶺受軍訓。嘉禾叔叔還特別花錢買車票帶我們一起去台中看望姊姊。這次叔叔又請大家吃飯，還是特別挑選出來的好飯店。大家都吃得很開心，尤其是姊姊。她說在軍中的伙食不好，很想吃肉，叔叔給她叫了一大塊炸豬排，姊姊好高興。從那時候我就給姊姊取了一個外號叫「肉霸王」，幾十年過去了，我還常常用肉霸王來稱呼大姊。

我大學畢業後馬上出國留學，後來弟弟妹妹來信告訴我嘉禾叔叔病故了。嘉禾叔叔一輩子沒有回大陸去見他的媳婦，想必他們應該已經在天堂相見了。雖然他沒有子女可以紀念他，但是嘉禾叔叔永遠活在我的心裡。

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