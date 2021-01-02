我沒想到，那天是我最後一次見到丁姨了。

那天我來到坐落於W大街附近的老人公寓時，迎面碰見該公寓的行政經理杜麗莎，她說丁姨的問題還未解決，能不能讓我再對她勸誡時，我拒絕了。因為我知道自己在這個問題上已無能為力……。

丁姨是我在該公寓做義工時認識的，她只是眾多需要我幫助做翻譯的老人中的一個。她約七十歲，瘦小的身體有點佝僂，花白略凌亂的頭髮，冷峻的臉龐帶著一種久經風霜的執著，是個有故事的人。

當她入住不久，就有人對她竊竊私語，說她經常在街外撿一些廢舊垃圾回來，像可口可樂 的易拉空罐等，還說她兒子很出色，是個大集團的高管，她應該不缺錢等等。不過這些都不是我職責範圍之事，我就置若罔聞，直到有天杜麗莎在找丁姨兒子商討未果，要求我介入幫忙。是的，杜麗莎不會中文，丁姨不會英文，她兒子又不管，這擔子只能落在我身上了。

走進丁姨約三十平方的小套間，我留意到擺在牆邊大大鼓鼓的黑色塑膠袋了。我還未走近那堆雜物，丁姨就很醒目刻意擋在我前面。我只能挑明，有人投訴她撿這些東西回來，會惹鼠蟲，不衛生、影響環境。「就是有人愛多管閒事！」丁姨聽完，悻悻地罵了一句。「那都是錢呀！你以為賺錢容易嗎？」我問她：「妳兒子不是收入很高嗎？」「呸！」她的一聲把我嚇了一跳。

過了一會，她才自言自語說：「別提他，他對我不親」。說完，她緩緩地走近窗邊，呆呆地望著外面的樹木，窗外的陽光斜斜地照著她的臉，讓我清楚地看到那爬滿一臉的哀愁。

原來丁姨有兩個兒子，大兒叫阿文，小兒叫阿武。所謂名如其人，阿文從小讀書認真，功課了得，在國內讀完本科就出國留學讀研究生留了下來。而小兒阿武從小喜歡練拳習武，打架鬥毆，高中也是草草畢業。

那時候丁姨工作忙，所以阿文從小就是祖母帶大，並在其教唆下漸漸地就變得與丁姨不親了。說起她婆婆，丁姨還憤憤不平，說她婆婆趁阿文出國讀書時，把兩間祖屋都轉給阿武繼承了。

阿文長大後有出息了，但丁姨不停地數落他，「他弟弟無本事，也找不到好工作，難道不應該多關心嗎？」還說阿文利用她幫忙看護孫女，孫女長大了就把她踢開。我有點錯愕，不知道母子關係可以發展成這樣，血緣關係也變得不堪。

「現在我一個人住反而挺開心」丁姨說。「但是妳現在撿這些罐回來，他們會認為妳破壞環境，會趕妳走的」聽我這麼說，丁姨愣了一下，我看見她雙眼漸漸變紅，開始泛著淚光。「我沒辦法呀！」她有點哽咽：「阿武不爭氣，好賭，兩間屋都輸了，還欠下一大筆債！」

有誰想到竟然是這個令人崩潰的原因！不知道丁姨每天得撿多少個罐罐才能填滿阿武的黑洞？母愛是偉大的，也是盲目的。阿武使她有一種無處申訴的悲傷，卻是她一生的牽掛。我無言以對，十分同情她。但這裡的規章制度又不允許她破壞。我愛莫能助，只能落荒而逃。

自從我同她那次談話後，她為了避免對左鄰右舍的影響，就把那些瓶罐偷偷放在公寓外的樹腳或灌木叢中，但每次都總被發現、被丟掉、被投訴，最後，她不得不又把它悄悄放回房間內。

我知道，這是她作為一個母親，能為兒子做的最後一件事了，儘管卑微，卻很感人。

後來因事務繁忙，我有半年時間沒有去老人公寓，當我再次踏入老人公寓時，杜麗莎告訴我丁姨已經離開了。她終於還是由她的兒子阿文接走了。