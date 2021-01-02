有一首妙趣橫生的聖誕小詩是這樣寫的：人的一生要經歷四個階段，一、相信聖誕老人；二、不相信聖誕老人；三、成為聖誕老人；四、看起來像個聖誕老人。

小時候在中國長大，根本沒聽說過聖誕老人，也就無所謂相信與不相信了。來到北美，有了孩子後就成為了聖誕老人，每年這個時候都疲於奔命，費盡心思，掏空錢袋，為家人、親朋好友準備聖誕禮物。那是一種「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」，為人父母痛並快樂的感覺。

二○二○年真的是一個轉折點，病毒讓人類從頤指氣使、凌駕於大自然之上的傲慢放肆中變得收斂節制，一下子卑微如塵埃。就連一年中最熱鬧喧囂，狂歡盡興的聖誕節 ，都因愈發凶險的疫情 封城封航，宅家閉門還謝客，少了很多聖誕該有的氣氛和興致。加上覺得十一歲的女兒和九歲的兒子應該進入了第二階段「不相信聖誕老人」了，便提早買了個他們想要的顯微鏡，並說明聖誕節不會再另外準備禮物，反正他們也知道所謂的「聖誕老人送禮物」其實是爸爸媽媽買的。

出乎我意料之外的是，孩子們居然 「跳級」成長到了第三階段，把自己變成了給父母送禮的聖誕老人。聖誕節的早晨，我賴在在溫暖的被窩裡不想起床，居然聽見平日總愛睡懶覺的女兒一大早就開始有響動。「不是已經跟他們說好了，聖誕禮物提早買給他們了嗎？」我嘟嚷著翻了個身。不一會兒，孩子們笑嘻嘻地來到我們的床前，「你們快點起床吧，看看有什麼？」兩個孩子神秘而調皮地說。

我們好奇地隨著他倆下樓到了客廳，「聖誕老人真的來過了，你看看聖誕樹下有什麼？」 女兒興致勃勃地說著。這時，我才看見聖誕樹下有兩個紅包，還有一個禮盒，紅包裡面各躺著一個兩元的硬幣。「這就是聖誕老人給你們送的禮物，還有給弟弟的禮物。」她又指了指旁邊的禮盒。我們忍俊不住地笑了，兩元紅包可能是我收過最小的紅包，卻是禮輕情意重。孩子們長大了，懂事了，烏鴉反哺，羊羔跪乳，開始扮演起聖誕老人的角色，讓父母品嘗收到聖誕禮物的快樂和甜蜜了。

無獨有偶，聖誕那天，我在微信 的朋友圈看到各式各樣「小聖誕老人」送給父母的禮物，有卡片、孩子親手做的聖誕早餐、畫作、手工製作等等。最讓我印象深刻的是有一位聖誕小甜心，送了一條潘朵拉的吊墜給媽媽，在所有的禮物中顯得有些「價值不菲」。這小姑娘花的是給新移民小孩做口語陪練賺來的錢。

二○二○的聖誕節不同凡響，家有小兒初長成，為人父母者，從施予愛的聖誕老人變成了接受愛的「老小孩」。角色互換的感覺何其美妙！成長、感恩、報答，如同聖潔的月光照亮了黯淡無光的二○二○聖誕節。