記得小時候母親每次做飯，我總在一旁說，「媽媽菜裡多放點油。」如今我每次做飯，女兒總在一旁說，「爸爸菜裡少放點油。」這一多一少，反映今昔生活的不同，和我們對身體健康的期盼與追求。

為了烹飪少用油，前些日子，女兒特地買回一台氣炸鍋。別看這東西不起眼，還挺實用的，牛、羊、雞、鴨肉只需洗乾凈，加入佐料放進炸鍋，調整好時間溫度，很快就能燒烤成熟，而且烤出來的肉金黃不油膩，口感又香又脆，怪不得大人小孩都喜歡。最重要的是，這種做法避免了以前燒肉的油膩感，廚房也不會弄得烏煙瘴氣。

平時我們在家做其他蔬菜，也多半採用水煮、清蒸、乾煸、涼拌等方法。例如買回來新鮮的魚，多用清蒸；新鮮的小白菜用來煮湯；包心菜乾煸；黃瓜和西紅柿涼拌。這樣我們就盡量做到少油或不用油。

前兩天我做紅燒茄子，如果按照以前的做法，肯定要用很多油來烹飪，因為茄子本身很耗油。但這次燒茄子，我打算不用油，先將茄子洗淨去皮，放進鍋裡，蒸熟後加入皮蛋，再用圓木棍搗爛，然後添入其他佐料。這道皮蛋茄子大家吃過了都覺得清香爽口。

我們家之所以越來越多的無油料理，也是因為健康需要。前不久我上醫院檢查身體，醫生說我因為平時吃太多油膩的食物，造成血壓 、血脂、血糖 及體重嚴重超標，應該多吃清淡的食物。通過這段時間少油烹飪，大大減少了我們一家人的油膩程度，加上注重鍛鍊，我們都能保持良好的身體狀況。這正是：「菜餚好與差，無需油澆它；少吃油膩菜，身體無大礙」。