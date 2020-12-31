我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

鼠去人安樂

林良姿

二○二○年是庚子鼠年，年初時電視上的新春節目，常以「鼠」的諧音來祝賀：「鼠」你最健康、「鼠」你最美麗、「鼠」你最開心、「鼠」你最幸福、「鼠」你最有錢……，將原本不討喜的老鼠化身為喜氣洋洋的吉祥物。

然而，和我熟悉的朋友都知道，老鼠是我最害怕的一種動物。雖然一些野獸如獅子、老虎、豹等，都比老鼠凶猛許多，但那些野生動物畢竟出沒於山林之中，不會出現在我們的生活環境，沒什麼威脅性，所以我並不害怕牠們。倒是小小一隻老鼠，黑不溜丟，東鑽西竄，在日常生活中時而可見，讓我感到心驚膽跳，聞之色變。

我之所以如此畏懼老鼠，和我兒時一段不可思議的經歷有關。

童年時我家中經營西藥房，隔壁是一家小吃店。因食物油水很多，衛生不好，招來許多蟑螂、老鼠。我家開門做生意，隔鄰招來的老鼠也就常常跑來串門子。

我的父母兢兢業業，待客熱誠，每天晚上都有些鄰里朋友前來喝茶聊天。有天，大人們聊到哪些動物會咬人？有人說狗，有人說蛇，大家都列舉了一些動物。當時才四、五歲的我不知為何，突然問了句：「那老鼠會咬人嗎？」媽媽說：「會啊！老鼠也會咬人。」我也不以為意，後來睏了，便上床就寢。

沒想到隔天醒來，我的腳趾居然受傷流血，媽媽說是夜裡被老鼠咬了，可能我睡得沉，被咬傷了自己也不知道。我們都嚇了一跳，怎麼會那麼巧呢？為何只咬我而沒咬別的家人呢？

媽媽幫我消毒包紮傷口，幸好我沒被傳染到鼠疫及破傷風，但這件事在我腦海中留下深刻的印象，老鼠也在我心中留下陰影。有時夜裡聽到老鼠在天花板及牆壁走動，窸窸窣窣的聲音，我就嚇得躲進被窩，將自己包得緊緊的，不敢動彈。

因老鼠猖獗，父母便設下誘餌及捕鼠器來捉老鼠。但老鼠很聰明，要是察覺了便不肯吃下誘餌或自投羅網。為了預防老鼠知曉我們的捕鼠計畫，每逢此時，全家人都守著禁忌，不敢明言此事，還以暗號代替「老鼠」二字。然而鼠輩橫行，總是驅之不盡，趕之不絕。後來家中養了隻貓，老鼠才逐漸銷聲匿跡。

數十年過去，至今我仍很納悶，就在我問了：「老鼠會咬人嗎？」這句話的當晚，我就被老鼠咬傷，這到底只是巧合？還是老鼠真的聽得懂人話？

這一年來，新冠疫情肆虐，全球經濟衰退，社會動盪不安，大家都過得戰戰兢兢，難以安生。據說歷史上每逢庚子鼠年，常有災厄發生。真心祈願，待鼠年過去，疫苗普及，疫情受到控制，災難早日結束，否極泰來，大家能重新擁有安樂的生活。

疫情 疫苗

上一則

抗疫春秋

延伸閱讀

貓的禮物

貓的禮物
蒐集康復者血液樣本 科學家找到新冠抗體病毒

蒐集康復者血液樣本 科學家找到新冠抗體病毒
MGB系統挨批疫苗分發混亂 「如老鼠搶食」

MGB系統挨批疫苗分發混亂 「如老鼠搶食」
糖果機驚見「老鼠啃糖」 媽嚇壞：不敢給小孩玩了

糖果機驚見「老鼠啃糖」 媽嚇壞：不敢給小孩玩了

熱門新聞

著名鋼琴家傅聰感染新冠肺炎。（取自搜狐新聞網）

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

2020-12-27 09:24
大鵬灣美麗的夕照。（本報系資料照片）

我在大鵬灣的日子

2020-12-23 02:02

改變命運的時刻

2020-12-24 02:02

疫情下的家庭糾紛

2020-12-26 02:01

也談詐騙

2020-12-29 02:07
韓幹的〈牧馬圖〉，左側有宋徽宗的「韓幹真跡，丁亥御筆」親筆題字。（圖片提供．台北故宮博物院）

宋徽宗的粉絲與假瘦金體？

2020-12-28 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診