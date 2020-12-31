二○二○年是庚子鼠年，年初時電視上的新春節目，常以「鼠」的諧音來祝賀：「鼠」你最健康、「鼠」你最美麗、「鼠」你最開心、「鼠」你最幸福、「鼠」你最有錢……，將原本不討喜的老鼠化身為喜氣洋洋的吉祥物。

然而，和我熟悉的朋友都知道，老鼠是我最害怕的一種動物。雖然一些野獸如獅子、老虎、豹等，都比老鼠凶猛許多，但那些野生動物畢竟出沒於山林之中，不會出現在我們的生活環境，沒什麼威脅性，所以我並不害怕牠們。倒是小小一隻老鼠，黑不溜丟，東鑽西竄，在日常生活中時而可見，讓我感到心驚膽跳，聞之色變。

我之所以如此畏懼老鼠，和我兒時一段不可思議的經歷有關。

童年時我家中經營西藥房，隔壁是一家小吃店。因食物油水很多，衛生不好，招來許多蟑螂、老鼠。我家開門做生意，隔鄰招來的老鼠也就常常跑來串門子。

我的父母兢兢業業，待客熱誠，每天晚上都有些鄰里朋友前來喝茶聊天。有天，大人們聊到哪些動物會咬人？有人說狗，有人說蛇，大家都列舉了一些動物。當時才四、五歲的我不知為何，突然問了句：「那老鼠會咬人嗎？」媽媽說：「會啊！老鼠也會咬人。」我也不以為意，後來睏了，便上床就寢。

沒想到隔天醒來，我的腳趾居然受傷流血，媽媽說是夜裡被老鼠咬了，可能我睡得沉，被咬傷了自己也不知道。我們都嚇了一跳，怎麼會那麼巧呢？為何只咬我而沒咬別的家人呢？

媽媽幫我消毒包紮傷口，幸好我沒被傳染到鼠疫及破傷風，但這件事在我腦海中留下深刻的印象，老鼠也在我心中留下陰影。有時夜裡聽到老鼠在天花板及牆壁走動，窸窸窣窣的聲音，我就嚇得躲進被窩，將自己包得緊緊的，不敢動彈。

因老鼠猖獗，父母便設下誘餌及捕鼠器來捉老鼠。但老鼠很聰明，要是察覺了便不肯吃下誘餌或自投羅網。為了預防老鼠知曉我們的捕鼠計畫，每逢此時，全家人都守著禁忌，不敢明言此事，還以暗號代替「老鼠」二字。然而鼠輩橫行，總是驅之不盡，趕之不絕。後來家中養了隻貓，老鼠才逐漸銷聲匿跡。

數十年過去，至今我仍很納悶，就在我問了：「老鼠會咬人嗎？」這句話的當晚，我就被老鼠咬傷，這到底只是巧合？還是老鼠真的聽得懂人話？

這一年來，新冠疫情 肆虐，全球經濟衰退，社會動盪不安，大家都過得戰戰兢兢，難以安生。據說歷史上每逢庚子鼠年，常有災厄發生。真心祈願，待鼠年過去，疫苗 普及，疫情受到控制，災難早日結束，否極泰來，大家能重新擁有安樂的生活。