庚子年初三早晨， 天氣冷洌，正是春節當令該有的溫度。我穿上唐式綉花棉襖，帶著筆墨紙硯，由専人帶領經過安檢，來到一個紅黃主色裝飾的拱門，門上寫著「LUNAR NEW YEAR」（農曆年）， 還有「Year of the Mouse」（鼠年）。拱門上米老鼠卡通圖案，一看便知這是迪士尼 樂園。

迪士尼為了慶祝農曆新年，特別在農曆新年期間安排三個星期的慶祝活動，有舞龍舞獅、中國國樂團、韓國舞蹈大鼓、越南 舞蹈等，當然還有過年傳統「寫春聯」的活動。迪士尼舉辦這個活動已經是第十年，每年都吸引很多遊客來。

十二月底，朋友問我要不要去迪士尼寫三天春聯？我一聽這麼好玩的經驗，當下答應，帶著女兒當助手一起去了。寬敞亭子裡，鋪著米老鼠圖案的長桌，十一點開始，我坐定，拿出硯台，倒入墨汁，毛筆沾濕調勻。把事先用迪士尼紅卡紙寫好，下面配有英文的註釋的福、祿、壽、喜、吉祥、如意、平安、健康、快樂等字樣，依次擺在桌面。工作人員把寫書法活動的招牌移出去，攤位就開張了。

遊客自動排隊，很快形成人龍。女兒幫我招呼，他們看著桌上的紅卡紙，挑自己喜歡的字，我當場寫給他們。也有人要我寫：「成功、感恩、羅伯愛瑪莉」等。 很多人寫下全家人的名字，我按名字的發音，找好看好聽、有意義的字，對照翻譯成中文名字給他們。也有人要寫生肖，桌上有一張年分生肖對照表，他們報上來我就配上俏皮的字如：「吉羊、好命、快樂狗、米老鼠」，十二生肖都有人要。

來的人各族裔都有，也有歐洲、中南美、巴西、加拿大等來度假的人，很多洋父母注重教育，早早讓小孩學中文。小朋友用稚嫩的筆跡寫出中文名字，我寫上草書再搭配一個吉祥字，家長在旁錄影，大家都很有禮貌，開心道謝。

有人說，他們每年都來拿一張吉祥春聯，沾沾喜氣。我的女兒女婿和親家帶著孫子女也來捧場。因為是星期日，人潮滿滿，隊伍不斷，到五點結束時，還有人被告知已結束，明天再來，滿臉失望，我看了不忍，又多寫了幾張。

由人們挑的吉祥字，可以看出心中願望：中年人多選祿（Fortune ），年輕人要快樂（Happiness），好幾個女孩子來求壽（Long Life）帶回去送長輩。有趣的是，一些小孩選了錢字，只為字形好看。

午餐時間，女兒和我逛大街，看板上，中文越南文及韓文介紹農曆年節傳統習俗。點心攤前大排長龍，我們買了春捲、叉燒包、越南米粉、韓式烤豬肉三明治。迪士尼樂園真的很用心經營設計，給遊客最新鮮的體驗。

上下午各有幾場舞龍舞獅遊行，鑼鼓聲熱鬧。很多人手上拿著我寫的紅色春聯卡片，換著不同的背景自拍。

三天寫字結束，迪士尼送給我遊園券，但因為疫情 ，樂園關閉，至今無法帶家人去玩。我很喜歡這個難得的經驗，希望疫情快過，明年可以再去玩，自己寫，或看別人寫春聯。