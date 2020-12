庚子年初三早晨, 天氣冷洌,正是春節當令該有的溫度。我穿上唐式綉花棉襖,帶著筆墨紙硯,由専人帶領經過安檢,來到一個紅黃主色裝飾的拱門,門上寫著「LUNAR NEW YEAR」(農曆年), 還有「Year of the Mouse」(鼠年)。拱門上米老鼠卡通圖案,一看便知這是迪士尼 樂園。

迪士尼為了慶祝農曆新年,特別在農曆新年期間安排三個星期的慶祝活動,有舞龍舞獅、中國國樂團、韓國舞蹈大鼓、越南 舞蹈等,當然還有過年傳統「寫春聯」的活動。迪士尼舉辦這個活動已經是第十年,每年都吸引很多遊客來。

十二月底,朋友問我要不要去迪士尼寫三天春聯?我一聽這麼好玩的經驗,當下答應,帶著女兒當助手一起去了。寬敞亭子裡,鋪著米老鼠圖案的長桌,十一點開始,我坐定,拿出硯台,倒入墨汁,毛筆沾濕調勻。把事先用迪士尼紅卡紙寫好,下面配有英文的註釋的福、祿、壽、喜、吉祥、如意、平安、健康、快樂等字樣,依次擺在桌面。工作人員把寫書法活動的招牌移出去,攤位就開張了。

遊客自動排隊,很快形成人龍。女兒幫我招呼,他們看著桌上的紅卡紙,挑自己喜歡的字,我當場寫給他們。也有人要我寫:「成功、感恩、羅伯愛瑪莉」等。 很多人寫下全家人的名字,我按名字的發音,找好看好聽、有意義的字,對照翻譯成中文名字給他們。也有人要寫生肖,桌上有一張年分生肖對照表,他們報上來我就配上俏皮的字如:「吉羊、好命、快樂狗、米老鼠」,十二生肖都有人要。

來的人各族裔都有,也有歐洲、中南美、巴西、加拿大等來度假的人,很多洋父母注重教育,早早讓小孩學中文。小朋友用稚嫩的筆跡寫出中文名字,我寫上草書再搭配一個吉祥字,家長在旁錄影,大家都很有禮貌,開心道謝。

有人說,他們每年都來拿一張吉祥春聯,沾沾喜氣。我的女兒女婿和親家帶著孫子女也來捧場。因為是星期日,人潮滿滿,隊伍不斷,到五點結束時,還有人被告知已結束,明天再來,滿臉失望,我看了不忍,又多寫了幾張。

由人們挑的吉祥字,可以看出心中願望:中年人多選祿(Fortune ),年輕人要快樂(Happiness),好幾個女孩子來求壽(Long Life)帶回去送長輩。有趣的是,一些小孩選了錢字,只為字形好看。

午餐時間,女兒和我逛大街,看板上,中文越南文及韓文介紹農曆年節傳統習俗。點心攤前大排長龍,我們買了春捲、叉燒包、越南米粉、韓式烤豬肉三明治。迪士尼樂園真的很用心經營設計,給遊客最新鮮的體驗。

上下午各有幾場舞龍舞獅遊行,鑼鼓聲熱鬧。很多人手上拿著我寫的紅色春聯卡片,換著不同的背景自拍。

三天寫字結束,迪士尼送給我遊園券,但因為疫情 ,樂園關閉,至今無法帶家人去玩。我很喜歡這個難得的經驗,希望疫情快過,明年可以再去玩,自己寫,或看別人寫春聯。