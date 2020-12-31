想不到二○二○年會遇上世紀疫症，今年一月中曾患感冒症狀，在家睡了好幾天，不知道是不是新冠病毒，但沒有失去嗅覺。

回想起來，自己直至三月中還在紐約市 通勤，上下班乘地鐵，當時戴口罩會惹來別人厭惡的目光，那時候紐約州宣稱零感染確診個案，後來才知道是因為沒有檢測 才零確診！一旦檢測開始後，紐約驟然冒升成為美國 的「武漢」。從今年初春開始，我和丈夫就在家工作，直至現在。

最初幾個月，我們都是透過速遞平台網購食物送貨上門，直至疫情平穩不少後，開始在超市網頁直接訂購食物，然後駕車路邊自取（curbside pickup），安全方便。另外，喜聞圖書館也推出門外自取服務，於是我搜羅喜愛的書籍和電影，午飯後，坐下來看一會書才開工；晚飯後自家開影院，透過一本本的圖書和一齣齣的電影故事，心靈進入另一個時空廣闊的世界。

因為在家工作，省去上下班交通時間，我每天早上在園子裡清理雜草和蔓延的長春藤，每天做一小時，出了一身汗，洗澡後，才開始一天的工作。不知不覺，一個月後，前後院的花草竟然都整理乾淨了；不少鄰居出來慢跑或散步，保持身體健康。我和丈夫每天晚飯後都會在自家附近兜一個圈，周末則去探訪長島不同的郊野公園，自備地蓆，躺在草地上，仰望晴空，絲絮般的白雲無拘束地在蔚藍的天幕上浮動，大自然絲毫不受人類動盪的疫情影響，依舊寧謐平靜、祥和。

美國已經超過一千八百萬人染疫，三十二萬人過世，當中包括我認識的朋友。死亡不是一個數字，而是一個個曾經活著的生命。有人比喻逝去者像一只風箏飛走了，雖然不見風箏但它的缐仍在，死亡並沒有終結世上的關係與情感的連繋。死亡提醒我們活著是一個有限的時間，每一段關係都是一份禮物，值得好好珍惜和保護。

當瀕臨生命關鍵性時刻之際，不少人會忽然對人生有一種覺醒，對生命的意義和關係有突破性的體會，從而懂得重新排列人生裡重要的優先次序。因著生命的有限和不穩定性，我們要好好掌握真實的今天，活在當下，珍惜眼前人。今天的日子將會成為明天的歷史，讓我們用心締造一個個真摯情感的時光，成為日後一段段美好的回憶。