科技改變生活，手機 方便你我，我也染上機不離手的惡習，被一塊屏幕奴役。沒帶手機就失去靈魂，行屍走肉地恍惚，做什麼都不對勁。睡前刷手機、醒來抓手機、跑步用手機記錄、開車用手機導航、做家務用手機聽音樂、上廁所用手機當做馬桶讀物……。現在視頻盛行，人人都有電視台，更有看不完的奇特新聞。溝通更不用說，誰沒三五個聊天軟件？對雙語社交動物來說，微信 推特臉書無時差切換，手機可以不間斷刷下去，直到斷電。

問題來了，一家人坐上餐桌，各自漫不經心，眼睛盯著手機。用餐不叫吃飯，是看手機順便嚼點東西；樓上樓下，也用微信提醒「早點睡」，吝嗇去敲門，道一聲真實的晚安，只在手機裡發一個虛擬的擁抱；出門散步，邊走邊刷新聞視頻，眼神無交流，只顧對著手機傻笑；外出旅行，機場進出、景點內外全程手機，偶爾拍照敷衍了事，顧不上欣賞風景。兒子有次撞到鄰居的車尾箱，額角鮮血直流，我大為緊張，清洗、消毒、貼上大塊創可貼。他滿不在乎，告訴我：「老媽這美食節目太好看了。」

我的老媽遠在中國 ，跨國溝通當然也靠手機。她身為老古董，對現代潮流一貫有意見：可以打電話的，為什麼要打字呢？可以見面聊的，為什麼要發語音呢？手機伴侶如影隨形，我們卻在彼此疏遠。

我下定決心逃離手機。先是退群，清理過量信息。以購物群來說，雖然全年也買不了一個二手貨，光跳蚤市場就退出五個。刪除不常用的社交軟件，同類的只保留一個。拉黑不聯繫的聯繫人，把手機社交閱讀改到Kindle，不再比拼閱讀量，回歸看書本身。最狠的是隔離手機—用餐時手機不帶上餐桌，睡覺時手機在書房充電，臥室裡沒有電子產品。

卸下了無形但沉重的社交負擔，沒有花一分錢，我的睡眠和生活質量大幅提升。少了閒散、無營養的聊天，並沒有少了樂趣，說一句是一句。親密關係也有改善，一家人交換看法，感情更親近了。碎片信息變成深度閱讀，閱讀質量提高了，像車子加了高標號汽油，跑起來更輕鬆。

人一旦成為科技的附庸，就難免變得冰冷。而從虛擬生活中走出來，眼神交流和肢體接觸、讓人感受到活著的溫度，雙腳踏實踩在地上。

老媽雖然也有微信，但用得不多，我們時常笑話她落伍，說她要威信不要微信。現在看來，少用社交軟件未必是壞事，我們已經被潮流挾裹，一點點失去自我空間。老媽作為「老古董」，價值從來不在於老，而在於經典。無論時代變遷，她始終有立場有態度，不被別人左右自己。