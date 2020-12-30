居家防疫 日常，正是整理雜物、實行「斷捨離」的最佳時刻。先從衣櫃下手，我看著層層折疊的牛仔褲，單純的傳統藍色由輕淺到深重、由明亮到暗沉，算算竟然將近二十條，再加上其他五顏六色，林林總總真不知該如何取捨。唯一可確認的是，只要身材不變，大概這輩子努力穿也穿不完了。

大學時初識牛仔褲就對它「一見鍾情」，當年多半是舶來品且價格不菲。我自認為是文青，好歹得穿條牛仔褲故作瀟灑，才能昂首走在時尚文化的尖端。有天和同學去台北的牛仔褲集散地（已成歷史的中華商場）淘寶。店家看我們青澀的模樣，鼓舌如簧，誇張地說：「這批牛仔褲可是百分百美國 貨，你們看這布料多厚重、耐穿，顏色又純正，昨天剛進貨的。」瞥見我們艷羨的眼神，他加碼說：「看你們是學生，我便宜賣，一條兩百元就好。」我們對看一眼，兩百元可是「天價」，掂掂口袋裡只有一百元，實在買不起。

離開商場，我們穿過鐵道逛西門町商圈，才發現櫛比鱗次的商店裡也有展示台灣 版的牛仔褲，一條標價五十元。土生土長的褲子雖然不如美國版的粗獷厚實，但顏色剪裁倒也具備牛仔褲的風格。我立馬選好一條，讓店家修改長度，喜孜孜地穿回家，從此與牛仔褲結下不解之緣。

來到美國這牛仔褲聖地以後，才恍然大悟它是標準「國民褲」；不分季節地區，跨越種族，男女老少皆合適。求學時，一條泛白牛仔褲打天下，穿得越舊彷彿越有「寒窗苦讀」的帥氣不羈。放眼望去教室裡，T恤、牛仔褲齊飛，丹寧棉布當道，教授和學生衣著簡單樸實，洋溢著青春活力。

進入職場後，每逢「休閒星期五」，我一定毫不遲疑地挑選一條合身牛仔褲，搭配條紋上衣、馬球衫或卡其布外套，再踩雙平底鞋，行走在辦公室裡，步伐格外輕盈，灑脫自在。

隨著時尚潮流日新月異，牛仔褲的款式、材質、顏色、長短、尺寸等等也不甘示弱，推陳出新讓人目不暇給。原本喜歡牛仔褲的簡樸俐落，一旦面對它的千變萬化，我開始陷入頭痛時間，實在有太多眼花撩亂的選擇了。

模特兒的緊密貼身牛仔褲，看來玲瓏有致；五、七或九分褲，看來勻稱修長；高、中或低腰身，看來纖細綽約；雪白、丹寧藍或墨黑色系，看來各具亮點；筆直或寬鬆褲身，看來百搭率性；如此鋪天蓋地的花樣，讓我這「選項不多」的市井小女，真是既羨慕又嫉妒，恨不得還能再增高三吋、減重幾磅，才趕得上時髦俏麗，奈何時不我與。

前兩天瀏覽網站時，無意中掃描到物美價廉的牛仔褲，明知道存貨已堆積如山，但逃不過「永遠少一件衣服」的罩門，我快速按下訂購鍵。收到新貨，我迫不及待試穿，照照鏡子還挺滿意，但轉頭看著已氾濫成災的衣櫃，不禁愁容滿面。

一不做二不休，我乾脆坐在地板上來個清倉大整理。攤開一條條牛仔褲，如同展開一篇篇和牛仔褲結下的情緣；舊的布滿歲月的痕跡，新的期待我穿上它走遍天涯海角。雖然剪不斷，理還亂，我和牛仔褲的緣分，卻是天長地久在心頭。