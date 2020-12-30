我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

生財有道

曾華容

前天在住家社區附近的餐館叫了兩道外賣：招牌炒麵及九層塔豉汁炒蛤蜊。外子帶回家的收據只打三十九點三一元卻沒列出單價，記得去年餐館價目表招牌炒麵十一元，九層塔豉汁炒蛤蜊十二元，怎麼可能漲這麼狠？真是太離譜。我告訴外子有被敲詐上當的感覺。

掀開盒子招牌炒麵，只見麵佔了一大半，點綴著兩隻蝦，兩、三粒鮮貝，幾小片叉燒肉及少許高麗菜。蛤蜊鹹得難下嚥，用開水把蛤蜊再泡過，才撿回幾粒，總算沒有血本無歸。

好洩氣！期盼了好久的蛤蜊美味竟倒了胃口，難道是廚師換人？或因疫情生意不好沒心情做菜？連帳單也一筆帶過，有點敷衍了事，老闆若知道了，鐵定會綠了臉，是無法留住長遠的客源。

烹調的品質及價格是餐館首要的要求，這讓我想起聖地牙哥小鎮餐飲的風情。去年十月，外子和我南下聖地牙哥看望姊姊。抵達時正值午飯時間，姊姊帶我們去她社區附近的小商業城吃午餐。朋友推薦有家叫Zen餐館的牛肉麵好吃，慕名趕去品嚐。

店面不大，沒什麼裝潢但挺乾凈，服務人員也很和氣，專做午餐，桌桌客滿。餐館名字叫Zen，譯為中文是「禪」，好特別！

外子叫了一碗牛肉麵，姊姊和我點了軟殼蟹壽司、涼拌小黃瓜、焗烤芝士淡菜、魚下巴及一道套餐飯。因為犯了眼大胃小的毛病，最後套餐飯只吃了兩三口，只好打包晚餐再吃。焗烤芝士淡菜、魚下巴都道地，外子也稱讚牛肉麵好吃，在聖地牙哥能吃到日本美味，真幸福。    

結帳時送來兩張收據，總數卻不相同。給顧客簽名的那張少算一道套餐飯的錢。把我們搞糊塗了，不知簽哪張才對。服務生忙過來解釋：「我們老闆說，那道套餐飯您們都沒吃幾口，很抱歉沒讓客人滿意是我們的錯，老闆吩咐把那道套餐飯的錢刪掉，表示歉意！」姊姊心急地說：「那是我們胃太小，不是不滿意」。我們堅持要付，更因這個小小的動作，姊姊又加多了小費。這家餐館細膩貼心又重視品質，令人感到很暖心。

還有一次在另一家餐館，上菜時送來一道海膽，我們告訴服務生：「你送錯了，我們沒點海膽。」服務生說：「老闆娘送的。」有受寵若驚的感覺！可能是老闆娘聽到我們用台語交談，沾了台灣人鄉親之情。這小小的舉動，令我們好感動。

聖地牙哥的餐館沒有舊金山南灣的大餐館多，卻有一種美國大城市難得一見的小鎮風情，來這裡上餐館是一種享受。

同樣在做生意，有人會注意小節，以客為尊，重視客人的感受；但也有的餐館不在乎小細節，又是撲克臉，對烹調的食物不求精進，鐵定會成為不再來往的黑名單。如果每個廚師以喜悅的心情做菜，多些人情味把它當做自己的興趣而不是職業，炒出來的菜一定色、香、味俱全，自己快樂客人也高興，又何愁生意不上門。

聖地牙哥 台灣 美國

上一則

由反動到正動

下一則

牛仔褲 理還亂

延伸閱讀

分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2

分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2
聖地牙哥監獄逾400囚犯染疫 數百工作人員也被感染

聖地牙哥監獄逾400囚犯染疫 數百工作人員也被感染
聖地牙哥脫衣舞店 法院准許疫情下繼續營業

聖地牙哥脫衣舞店 法院准許疫情下繼續營業
聖地牙哥洋邊市 逮9墨西哥籍偷渡客

聖地牙哥洋邊市 逮9墨西哥籍偷渡客

熱門新聞

著名鋼琴家傅聰感染新冠肺炎。（取自搜狐新聞網）

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

2020-12-27 09:24
大鵬灣美麗的夕照。（本報系資料照片）

我在大鵬灣的日子

2020-12-23 02:02

初戀情人

2020-12-22 02:06

改變命運的時刻

2020-12-24 02:02

疫情下的家庭糾紛

2020-12-26 02:01

千山萬水手足情深

2020-12-22 02:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院