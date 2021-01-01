玫瑰皇后、玫瑰公主花車成了遊行隊伍中的閃光焦點。（圖：作者提供）

一元復始，萬象更新，元旦這一天我總喜歡起個大早，趁大地尚在朦朧中，天上星星眨著大眼，我已駕輕就熟地驅車直奔巴沙迪那市，觀看舉世矚目的玫瑰花車大遊行 ，這是全美最具影響力的迎新年盛典之一。

二○二○年一月一日，我跟往年一樣，開車趕到巴沙迪那市與玫瑰花車大遊行一起翻開新年新的一頁。我停好車，步行到白色的玫瑰宮，只見草坪上被大探照燈照射得如同白晝，攝影師正忙碌地為身披白紗、頭戴皇冠的玫瑰皇后與玫瑰公主拍定型照。據說，這玫瑰宮正是玫瑰花車大遊行的「心臟」 。

馬路上一長排近五十輛玫瑰花車和四十多個鼓樂隊、表演隊、馬隊正依序整裝待發。這一輛輛花車，造型各異，每輛花車均由成千上萬新鮮玫瑰植入組合成不同圖案，紅、黃、藍、紫，鮮艶奪目，在晨曦中散發芬芳。我忍不住搶先與玫瑰花車拍張「新年照」，記錄新年第一天美好瞬間。

而從全美各地趕來一睹玫瑰花車風采的民眾在馬路兩旁早已各占據一方，一個個睡袋，一頂頂帳篷，令人嘆為觀止。不少人通宵達旦，為的就是與玫瑰花車近距離親密接觸。我沿著花海約莫走了二十多分鐘，一路玫瑰，一路風清，終於來到玫瑰花車遊行觀禮台。

在觀禮台入口處，一個熟悉的身影正向我招手。他是我的老朋友、華人女婿安東諾維奇，是玫瑰花車遊行資深義工。他一米八的個頭，身著一套白色西裝，繫著紅色領帶，非常引人注目。他今年已八十開外了，退休前還是洛杉磯縣的公務員，他忙前顧後，神采奕奕，為路人指點迷津。我深深被他退而不休，甘當義工的精神所感動。

一輪紅日冉冉升起，上午八時許，一架美國 空軍隱形B2轟炸機高空掠過，拉開了玫瑰花車大遊行的序幕。緊接著，一隊老警摩托車隊插著印有玫瑰花遊行標誌的小旗，車頭掛滿了紅、白兩色玫瑰花，表演超高車技，引起現場民眾陣陣喝彩聲。遊行中最令我心動的是玫瑰花車上的卡通人物，獅子、火雞、大熊、超人等栩栩如生，給人們帶來新年美好憧憬。

然而，最搶眼的就屬玫瑰皇后、玫瑰公主花車。六位公主圍坐在玫瑰皇后兩側，坐上皇冠造型的大花車上頻頻向民眾揮手致意，成了遊行隊伍中的閃光焦點。馬隊和馬術表演也是我觀賞玫瑰花車大遊行不可缺欠的「重頭戲」，一群身著歐式帽裙的女士騎著一匹匹高頭大馬，風情萬千，令人注目；而一群戴著牛仔帽的騎士揮舞著馬鞭，表演馬術，英姿煥發，給人以激昂向上的感受。

從二○○八年起，我已持續十二年去觀看巴沙迪那玫瑰花車大遊行，這已成為我迎接新年不可少的節目，我喜歡在那裡親身體驗人們迎接新年狂歡的氛圍。但遺憾的是，由於美國疫情 肆虐，加州成了重疫區，大遊行不得不叫停，改為看線上影片。我期盼疫情快快過去，二○二二年重返巴沙迪那市慶祝嶄新的又一年。