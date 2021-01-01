記得三十幾年前，剛剛移民來美國 時，第一次在美國迎接新年，是帶著兩個兒子到舉辦玫瑰花車遊行 的巴沙迪那市，除了晚上十二點倒數迎接新年，還徹夜占位子等著觀看新年當天早上的玫瑰花車遊行。

當我把妻和孩子們在比較近大街的地方先放下車後，我開車到好幾條街之外找停車位，停好車之後我才走路去和他們會合，當我快走到遊行的地點時，只聽到附近教堂的鐘聲響起，午夜時分已經到了，突然有兩個年輕的女生從後方跑上來，作狀要擁抱我的樣子，我對這突如其來的動作嚇了一跳，趕緊拔腿就跑。

當我跑到舉行花車遊行的大街上時，看到很多男男女女都在街上互相擁抱，有的人還很熱烈地擁吻，我才知道原來這是美國人倒數迎新年的慶祝方式。我跟妻說，剛剛有兩個女生想擁抱我，我拔腿跑了，妻笑說「你丟失了一次好機會」，我趕緊摟抱妻子和兒子們，說：「新年快樂！入境要問俗嗎 !」

過了好幾年，大兒子到紐約上學，我們在過年前到紐約看他，知道紐約時代廣場每年除夕都有盛大的跨年迎新年的活動，我也和妻到時代廣場湊熱鬧，只見曼哈頓時代廣場前的幾條街上都是人山人海，幾乎走都快走不動了。當大家倒數計時，大蘋果從時代大樓頂上掉下來，灑落了像雪花一樣的紙花時，數不清的群眾，開始互相擁抱接吻，迎接一個新年的到來。

當我還住在台灣 時，台灣還是放鞭炮過農曆新年，很少有慶祝洋曆新年的活動，但不知道什麼時候開始，台灣也興起了倒數迎接新年的活動。有一次，我回台灣正好趕上跨年，知道台北一○一大樓每年都會放煙火迎新年，我也到台北市政府前廣場湊熱鬧，體驗一下台灣的倒數迎新年活動。時間一到，一○一大樓的煙花表演開始，大家都仰頭觀看，無暇擁抱慶祝新年，跟在紐約時代廣場的倒數迎新年有很大不同，畢竟國情不一樣。

有一年，我和妻特地安排到澳大利亞旅行，並在跨年夜在雪梨大橋公園觀賞倒數迎新年的煙火秀，據說每年都有超過一百萬遊客趕往雪梨觀看這場跨年煙火秀。雪梨大橋兩岸都擠滿遊客人群，大橋公園裡也是一位難求。我和妻下午三點多入場，找到一個好地點後就不敢離開，只能輪流去上流動廁所，等了九個多小時才看到跨年煙火秀，實在是太辛苦，這種事也許一輩子去嘗試一次就夠了。

二○二○年跨入二○二一年，註定是不一樣的跨年，因為新冠肺炎美國疫情特別嚴重，加州還在「居家禁足令」，可能很多跨年的慶祝活動都不能舉行，更不用說是倒數迎新年的煙火秀了。我準備打視頻電話跟兒子、孫子互道「新年快樂」，雖然沒有那麼熱鬧，但是可以看到兒孫，並揮別這災難性的一年，也是一件值得慶賀的事。