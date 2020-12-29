圖/陳玉琳

古籍中銀杏的別名雅稱頗多，我最愛「蒲扇」。後來得知美國 「銀杏之鄉」伊利諾州 人將銀杏稱為「千扇」，我也喜愛。

二○○七年春我初次造訪晉祠，莊嚴古樸的聖母殿與建築瑰寶魚沼飛梁令我難忘，初識「迎春花」的喜悅更是雀躍。十一年後的初秋，我再訪晉祠，古樸建築看似已因歲月而更顯老態，正遺憾秋季無法再見「迎春花」的芳蹤，卻在王瓊祠旁見到兩棵銀杏樹。

若說迎春花是春季小花園中的妙齡女郎，這雌雄兩棵銀杏樹就如同祠中輩分極高的長者，它們最初進入我視線時，是由無數透亮、均勻又無暇的小黃葉片所組成的「串串」金黃，在黑褐色枝幹的陪襯下顯得格外耀眼，美得令人不得不貪看。

我緊盯著這兩棵枝繁葉茂的銀杏樹走去，仔細欣賞它們披著金黃色華服屹立的身影，六百餘歲的樹齡，為它們增添雍容氣度，不遠處的垂柳將這大片金黃襯托得更明朗、清新。我突然想到歐陽修《秋聲賦》中描寫秋季的肅殺景象：「草拂之而色變，木遭之而葉脫；其所以摧敗零落者，乃其一氣之餘烈。」但眼前這兩棵銀杏樹；在微微秋風中卻展現著令人雀躍的、黃澄澄的豐美。

仰視樹上垂掛的小葉片，我想起它們與紫薇花有異曲同工之妙。銀杏樹的大片金黃由小片黃色扇型葉片組成，每一小單葉片是孤獨且易被忽視的，但累積整棵樹的黃色小葉片，就成為富麗堂皇的大片金黃，也因此緩和了秋的瑟縮之氣。再看盛夏的紫薇花；是由數十個小花苞此消彼長持續不斷地開花，終而成就長達百日的花期。植物雖異，聚少成多而美的原理卻相似，想來真是有趣。

說到「銀杏」這名稱，似乎完全著眼於樹葉到秋季的色彩，因為這樹名，我曾為此樹其他季節的色彩抱屈，但看到晉祠銀杏的秋姿後，我終於明白，銀杏的一年四季都在為秋色養精蓄銳。每小片樹葉的黃色，黃得晶瑩、透亮又自信，那是我所見過最美的黃色，若非蓄積其他季節的能量，豈能在短短數周間散發出如此驚人的璀璨色彩？晉祠王瓊祠兩旁的銀杏樹，將這種極特殊的色彩綻放得淋漓盡致，若非親眼所見，無法相信大自然調色盤中的「杏黃」色，竟是如此的晶瑩剔透。

端詳片刻後，我發現眼前這兩棵銀杏樹的金黃色葉片竟如魔術師般神奇，它彷彿改變了藍天的色彩，映襯片片黃葉的藍天好潔淨，如一位不食人間煙火的仙女，唯有潔淨如斯，才配得上這片晶瑩剔透的黃葉。更奇妙的是，樹幹的顏色也因耀眼的黃葉而變化，不再是單純的黃褐色，隱約中透著些許沉穩的深黑色，我感到這滿樹金黃色葉片彷彿是調色大師，它為尋常色彩添加非凡色澤。

據說這兩棵銀杏是明朝大臣王瓊所植，他希望子孫能學習文學大家劉勰在銀杏樹下勤奮苦讀，並寫下理論批評鉅作《文心雕龍》的精神。數百年後，我不知王瓊後人的文學造詣如何？但他手植的兩棵銀杏樹卻使他常被稱道。

晉祠中多參天古木，上次造訪時，我對傾斜的周柏樹印象深刻，特別欣賞它宛若臥龍資深卻健朗的身軀。十一年後再訪，周柏唐槐依舊在，更又驚見璀璨豐美的銀杏樹。如今每至秋季，我總會懷念晉祠中那兩棵枝葉繁茂的銀杏樹。