瑞博六歲開始學彈鋼琴，父母每周一次送他去老師的琴房。他和哥哥都不是天生對鋼琴感興趣的孩子，老師要求他每天堅持在家練習，但他能逃就逃。

父母工作繁忙，沒時間監督他，反正初衷只是為他成人後多一項業餘興趣，不求多高水平，後來也就隨他去了。

感恩節下午，他的父母放假，約我們到他家吃團圓飯。為讓我倆休息，兒子對小孫子說：「瑞博，給爺爺奶奶表演一段鋼琴曲吧。」小孫子雖然不喜歡彈鋼琴，但聰明懂事，知道我們一向都很疼他，也只有不情願地彈了最近學的一段曲子。

他小小的個子，在鋼琴凳上墊一大摞硬硬的精裝書，兩條小腿懸空垂著，兩眼一會兒盯著琴譜架上大本五線譜，一會兒看著琴鍵，細細的小手在鍵盤上忙個不停，還要記住音符和指法。奶奶我看得怪心疼的。

還是爺爺有使命感。小孫孫彈完一曲，爺爺毫不吝嗇地給予表揚。「我們的瑞博彈得太好聽啦！真棒! 你是爺爺的驕傲。」「乖孩子，聽你彈得這麼好聽，奶奶好感動，眼淚都快掉啦。」其實我更多的是心疼。

誇張的表揚之後，爺爺煞有介事地切入正題，指出他的不足，哪個音節不對、哪段節拍速度快了。讓他重新彈一兩遍，之後爺爺又是肯定與表揚。我納悶，爺爺不會彈鋼琴啊！怎麼聽上去說得頭頭是道?「瑞博，爺爺只懂一點五線譜，不會彈琴，但很想學彈琴，你教教爺爺好嗎？」原來爺爺的撒手鐧在這呢。

爺爺一句話引發了小孫子的責任感，他很高興地答應爺爺的要求。之後爺爺彈一句，孫子重複彈一遍，邊彈邊講解。爺爺學得可快活的樣子。

一直在廚房忙著的爸爸媽媽說：「今天瑞博怎麼在琴房待這麼長時間啊？」爸爸幾次悄聲來到琴房門外，打探爺爺有什麼妙招，引起孫子學琴的興趣。

就在爺爺為一招調動起小孫孫的興趣而竊喜之時，形勢又發生了意想不到的變化。

七十多歲的爺爺學彈琴肯定困難，小孫子很快發現問題，對爺爺說：「爺爺，對您來說這段曲子太複雜，不適合您彈，您需要從最簡單的曲子開始學起。」那溫和而又嚴肅的言語，那認真又極可愛的表情，讓爺爺真想上去親他一口，但還是忍住了。

瑞博從第一課開始給爺爺講課，彈一段，講解一段。把學過的所有曲子都認真彈了一遍。他爸爸媽媽高興得不知怎麼形容。媽媽說：「奇蹟！瑞博從來沒在琴房停留這麼長時間。」爸爸說：「薑還是老的辣，祖孫倆都有戲！」

在我看來，表揚和信任是力量的源泉，說不定，咱這小寶貝兒將來還是個當教授的人才呢。