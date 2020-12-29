日前拜讀家園版「詐騙花招何其多」，不禁想起十幾年前我們誤上賊船的慘痛經歷。紐約 的電和瓦斯一向包給愛迪生公司，有新成立的小瓦斯公司覬覦分食紐約這塊大餅，常派出推銷員打電話甚至登門拉生意。有一天，早下班的外子一時心軟，竟然站在門口，聽任推銷員展開三寸不爛之舌，鼓吹他們正推出的優惠價，比愛迪生公司便宜，還說服外子出示我們愛迪生公司的帳單 ，以便仔細跟外子分析。外子說，後來他沒答應，便打發那人走了。

沒想到，不知是推銷員記憶力驚人，偷偷記下我們的帳號，或者外子簡單易拼的英文名字？竟然霸王硬上弓，把我們轉過去了，不過帳單還是跟電費一樣，由愛迪生公司一併寄來，所以我們也沒察覺。

直到有個月金額竟然高到支票帳戶跳票，銀行得幫我們補足，並收取保護費，我這才警覺大事不妙，因為我早授權愛迪生公司，每月直接從我們的銀行帳戶收費，過去最冷的一、二月份，電費加瓦斯也不過四百多元，那個月竟然高達兩千多，我趕緊請銀行止付，但已扣繳的兩千多元卻追不回來，因為那個強把我們轉過去的小公司的優惠期限只有半年，之後收費奇貴！而我們竟全然不知。有人教我們可以去消費局申訴，訴諸民事法庭，我們也沒那個精力，只有啞巴吃黃連，自認倒楣。

一朝被蛇咬，十年怕草繩，從此我們不僅大門深鎖，絕不輕易開門，對陌生電話也一律相應不理，事後聽答錄機，真發現詐騙電話五花八門，包羅萬象；有銀行打來說：我的帳戶有異常金額出入，要我盡快致電連繫，可笑的是，我根本沒有在該銀行開戶，而且我知道，銀行只會以英文信件，而不會用電話，甚至中文跟客戶聯繫。還有說：我有包裹或快遞在中領館 ，要我盡快致電接洽領取事宜，問題是，我的親友都在台灣，怎會有人寄到中領館呢？

日光之下沒有新鮮事，身為「世風日下 ，人心不古」的現代人，面對花招何其多的詐術，只有謹記：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」