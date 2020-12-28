圖/陳樂星

疫情 持續越來越久，所有人的耐心一點點被消磨。從一開始的驚慌到焦慮再到現在疲憊，周圍的家人朋友們完全提不起精神來。突然有一天，表姊安琪提議給她先生秘密策畫一個驚喜生日會。我們毫不猶豫地答應參加，因為此刻太需要一點快樂的力量來對抗苦悶。

這場生日會的主角是表姊夫約翰。今年疫情，喜愛戶外運動和旅遊的他心情受到極大的影響，所以我們決定為他策畫一次粉紅泡泡主題生日會，用浪漫和童趣給生活添加色彩。

安全為主，場地安排在約翰家中。安琪做了小組分工，有的朋友負責食材採買，提早和餐廳預定活動當天的食物，還專門安排了距離家四十五分鐘車程的蟹腳漢堡，為的是讓約翰出門取食材的時候，我們有足夠的時間進屋布置。當然還有生日蛋糕，灰白相接的兩層蛋糕上，插滿各種可愛生日字樣的標語，既有趣又溫馨。

另外一個小分隊負責場景布置，所有人的服裝全都是粉色系列，為的是讓約翰一進家門就沉浸在這溫暖的氣氛裡。

距離約翰生日當天越來越近，他不時開玩笑地抱怨兩句：「哎呀，今年我生日肯定沒希望了，出去吃個飯都沒有機會了。」坐在一旁的太太安琪強裝鎮定：「你以前也不怎麼慶祝生日啊？沒事，明年好好補過。」約翰不知道朋友們還精心準備了幾個小活動，為了給約翰留下一個有笑有淚的回憶。

每個活動都需要一個主題和「秘密武器」。我們的秘密武器就是每個人錄二十秒的祝福短視頻給約翰。朋友們都說這段視頻意義特殊。祝福裡有回憶、有歡笑，也有對疫情後生活的期盼。除了活動當天每個人的視頻，安琪還聯絡了遠在國外的家人錄了幾段話，包括由於疫情不能回美團聚的約翰小女兒。在預覽的時候，我們都帶著思念，紅了眼眶。

籌備了一個月的驚喜生日會終於到來，約翰剛出門拿外賣，我們就在指定時間駕車出發。誰知天色瞬間暗了下來，下起了暴雨 。安琪一邊不好意思地囑咐大家注意安全，一邊焦急等待。我們的熱情絲毫未減，在狂風暴 雨中馳騁著。

幾輛車先後停進了約翰家的後院，大家毫不遲疑地進入屋內，有條不紊地開始準備。我們很快就按照原計畫提前布置完成了，在等待的過程中，大家居然慌張了起來。有的猜測會不會約翰發現了我們的秘密？會不會安排不夠完美？想必大家太期待約翰進屋的那一刻了吧。

就在約翰推開大門的那一刻，家人和朋友們從門後一躍而出，大聲喊著：「生日快樂！」約翰愣住了幾秒鐘，看來完全不知道這次計畫，手裡的外賣都差點掉到地上。反應過來後，驚喜交集地感謝大家的用心和到來。

在聚餐過程中，大家分享準備的過程，約翰感動得幾次舉杯感謝，也抱抱太太安琪，感謝她的用心。最後播放了不能回美團聚的女兒的視頻，女兒用稚嫩而真切的話語說：「爸爸，祝你生日快樂。我愛你，我愛你。」約翰潸然淚下，在場的所有人也跟著紅了眼眶。這是對國內家人們的想念，這是期盼平安喜樂的情感。