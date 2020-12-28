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10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

親近山林的防疫之道

晨露

今年二月，當新冠病毒開始肆虐中國大陸時，我從台灣回到美國，心想離中國這麼遠總可安心度日啦！沒想到，接下來美國竟然成為全球疫情蔓延最嚴重的國家之一。

身邊的親朋好友皆是退休銀髪族，每個人被兒女耳提面命，再三提醒沒事不要出門亂跑。朋友經常嘲諷我是好動兒，起因是我從花甲之年始即開始自助旅行環遊世界，每次出門皆為期兩個月。這始料未及的疫情攪亂了我的生活步調，尤其是我所結識的一些喜愛遊山玩水的朋友，個個有如籠中困獸，每日鬱鬱寡歡，度日如年。

我們這個小群組的靈魂人物查克是個天生的旅遊玩家，有過目不忘的記憶力和超強方向感，美國許多人煙罕至的秘境他都一清二楚。我們被關在家中數月之久，早已蠢蠢欲動，在查克的策畫下，我們突破疫情重圍，重新走進大自然的懷抱開始自駕遊。

七月初，我們租了部七人座廂型車，從南加州洛杉磯到華盛頓州來回十二天的行程，西岸一號公路穿梭在海岸山脈的沿途風景幾乎都未放過。因事先已知疫情期間許多餐廳只有外賣，所以我們自備野外炊具，也帶些罐頭食品，沿途隨時可補充食物，三餐無慮。至於住宿都在半個月前上網訂妥，我們也自備消毒水，擦拭旅館房間內的設備以求安心。

十二天的旅程結束後宅家兩星期，大家都平安無事更是信心大增，準備重整旗鼓，開始東征西討。

疫情期間不便出國旅遊，但也不宜足不出戶。我們陸續安排一日遊，把南加州幾個山脈的高山森林步道都納入登山健行行程中。即使短短的一日遊走出戶外，對健康也是很有幫助。媒體曾多次報導，正確的野外健行可以提升全身肌力、改善身體痠痛、增強免疫力、增進心血管健康、身心靈可完全䆁放，且森林浴的正能量能延續三十天。疫情期間只要遵守防疫基本原則，戴上口罩，遠離群眾聚集，盡量多去郊野森林活動吧！

這是我認為當前防疫之道的最佳選擇，也期許你和我們一起走出戶外享受親近山林之樂。

疫情 美國 加州

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