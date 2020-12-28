從小看西部牛仔影片，少不了有馬匹拉著走的大篷車（Wagon），四個木頭輪子，外面包鐵皮，駕駛坐在前排兩個輪子上，緊接後面有個帆布做的篷子，頂部為半圓形，坐著女眷及家屬成員；車內裝滿生活用具，食物及飲水，走一整天可以找地方打尖，將當晚必需使用的物品從大篷車裡取出。第二天將全部家當打包，繼續往西行走。

現代美國 人跨州長時間旅遊則靠汽車 ，一九七○年以前汽油便宜，八缸的大房車前半部是引擎，後半部一個大行李廂，中間兩排舒服的座椅，但長途旅行時，小孩坐在大椅子裡並不安分。

也許是福特汽車公司起的頭，後來便將第二排座椅的靠背設計成可以往後放平，與後部行李廂中間的隔板取消，變成一個可以鋪平的整片空間。這個改變方便小家庭長途旅行時，讓小朋友在整片空間玩玩具或躺平在後面睡覺。這一類汽車稱為「Station Wagon」，中文可稱為家庭旅行車，七○及八○年間，這類汽車極為流行銷路極佳。

一九八○年我們住在五大湖芝加哥 ，家庭成員四人，我自己喜歡旅行，常帶著老妻及兩個女兒出遠門，買了一台福特的四門旅行車，極為方便。芝加哥位於美國中北部，有明顯的四季，除去冬天冰天雪地駕車行駛較危險之外，每年春、夏、秋三季皆會計畫長短途的旅行。地圖、指南針、手電筒是必需設備，再帶上衣物、毛毯、零食、水果、飲料、電鍋、餐具及滿滿冰箱的食物就可出發，類似十九世紀大篷車旅行。

說到西部大篷車，一定要去參觀通往西部的大門(Gateway to the West) ，這是一座一九六五年完工的不鏽鋼拱門建築，附近的西部開拓博物館有完整關於大篷車開拓西部的故事。想當年，法國人將密西西河以西的大片土地，以每畝三分錢出售給新成立的聯邦政府後，美國人就名正言順的從此門往西部遷移，使用的就是這類大篷車。

此座大拱門可參觀的項目 非常多，地下室是建築簡介、工程經過歷史紀錄。例如在建築時是從南北兩個基礎往上搭，最後合攏要焊接之刻，發現兩邊高度相差數吋，最後工程師決定，靠南這一段澆涼水泠卻，靠北一段用火烘，等到兩段高低相同時，抓緊時間快快焊成。

另一個參觀重點是乘圓形可愛小巧的電梯，進入小門後左右各兩張小椅子，正對著門有一張小椅子，每個電梯可坐五人。電梯前進很慢，順著拱門的弧度往上升，到達最高點出電梯是一條五呎左右的狹小通道，可以從狹小的厚玻璃窗，往東方眺望，看見密西西比河水往南流。

近年來，這類篷車型的旅行車不再流行，一方面政府規定所有乘客必須繫安全帶，另外一方面坐在後車廂平台的高度不夠，成人不容易像小朋友一樣直起腰坐在平台上。於是運動型多用途車SUV取代旅行車，是無可避免的趨勢。