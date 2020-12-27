聖誕節 對我不僅有信仰的意義，也在不同的年齡留給我不少美好的回憶。

從我有記憶以來，每年最快樂的就是聖誕節，主日學老師會花好幾個月的時間，訓練我們這些孩子們唱聖誕詩歌，甚至排演聖誕短劇，大家最喜歡演的是瑪麗亞或約瑟，不然就是天使戴著翅膀飛翔的樣子；最不喜歡的是扮演小羊，因為需要在地上爬。整個聖誕晚會的高潮是聖誕老公公來臨。胖嘟嘟、兩臉腮紅、穿著紅衣，戴著紅帽，兩撇白鬍鬚、背上扛著裝滿禮物的帆布袋……，在那物質缺乏的年代，哪怕只收到一個鉛筆盒，就很高興了。

到了中學年代又不一樣了。因為參加詩班，所以聖誕節的讚美禮拜是重頭戲，我們需要花好幾個月的時間練習。韓德爾的彌賽亞哈利路亞大合唱曲、聖城耶路撒冷……，都是當年常唱的歌曲。

聖誕夜我們會有報佳音的節目，大概晚上十一點左右出發，天氣冷，大家騎腳踏車到每個會友家門口，唱一兩首聖誕詩歌，住在裡面的會友會站在門口聽我們唱詩歌、讀聖經，然後互說：「聖誕快樂！」。最後牧師為他們祝福禱告，他們會送給我們一袋水果或餅乾之類的點心。這樣巡迴十多家，回到教會也快凌晨了，教會師母為我們預備一鍋熱騰騰的紅豆、花生湯，吃點會友送的食物。回到家，那天早上大概就用來補眠。

到了大學，聖誕節更是不一樣了，除了有慶祝讚美晚會外，我們會在聖誕節下午到育幼院去唱詩歌、演短劇，我們有人扮演聖誕老人，分發禮物給那裡的孩子，他們很高興有大哥哥、大姊姊來陪伴他們。有時我們也會到痲瘋病院去，他們是被社會遺忘、遠離的一群，我們會與他們共享美麗的聖誕歌曲、帶一些日常用品送他們、坐在他們旁邊聽他們講話…。

回想那些日子，對年輕人來說不是那麼容易，我們沒有連夜狂歡、吃大餐或互送禮物，卻用有限零用錢集資買禮物，送給那些真正需要的人。

來到美國 之後，因為教會在社區大馬路的十字路口，人來人往十分醒目。近年我們在門口搭詩班的台階，快靠近聖誕節那幾個周末傍晚，詩班頂著寒冷的天氣，站在台上唱詩報佳音，行人會停下腳步觀賞，今年因為疫情 關係，只能取消這個節目，變成線上直播。

近年來，聖誕節逐漸商業化、娛樂化，不太容易感受到平安、喜樂。今年因為疫情，教會沒有特別節目、百貨公司裡沒有瘋狂採購的畫面、甚至家人也很難聚餐，大家都被關在自己家裡。是否有更多的時間重新思考這個節日對普世的意義？看來長期的疫情，對我們忙碌的人來說，何嘗不像樂譜裡的休止符，等待更偉大樂章出現？